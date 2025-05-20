Компания "Т Плюс" поддержала XII Областной детский конкурс "Безопасный труд в моём представлении"

Энергетики "Т Плюс" приняли участие в награждении победителей XII Областного детского конкурса "Безопасный труд в моём представлении", организатором которого выступает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. В 2025 году в число лучших были отобраны 38 работ из нашего региона.

"В компании "Т Плюс" приоритетом является жизнь и здоровье персонала предприятия, поэтому неудивительно, что уже не первый год мы поддерживаем данный конкурс. Очень важно, что уже в столь юном возрасте ребята осознают важность и значимость охраны труда. Воспитание ответственного отношения к своему здоровью, неравнодушия к вопросам безопасности пригодится им в будущей трудовой деятельности и в повседневной жизни", — отметила начальник управления технической инспекции Самарского филиала "Т Плюс" Инна Эльменкина.

В 2025 году работы прислали 638 ребят из 62 учебных заведений Самарской области. Все участники творчески подошли к вопросам визуализации требований охраны труда и постарались взглянуть на сферу безопасности под новым углом. Лучшие рисунки, видеоролики и комиксы примут участие в творческом конкурсе, который пройдёт в Москве в рамках 29-й Международной специализированной выставки "Безопасность и охрана труда" (БИОТ 2025).