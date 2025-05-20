Компания "Т Плюс" поддержала XII Областной детский конкурс "Безопасный труд в моём представлении"

Энергетики "Т Плюс" приняли участие в награждении победителей XII Областного детского конкурса "Безопасный труд в моём представлении", организатором которого выступает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. В 2025 году в число лучших были отобраны 38 работ из нашего региона.
"В компании "Т Плюс" приоритетом является жизнь и здоровье персонала предприятия, поэтому неудивительно, что уже не первый год мы поддерживаем данный конкурс. Очень важно, что уже в столь юном возрасте ребята осознают важность и значимость охраны труда. Воспитание ответственного отношения к своему здоровью, неравнодушия к вопросам безопасности пригодится им в будущей трудовой деятельности и в повседневной жизни", — отметила начальник управления технической инспекции Самарского филиала "Т Плюс" Инна Эльменкина.
В 2025 году работы прислали 638 ребят из 62 учебных заведений Самарской области. Все участники творчески подошли к вопросам визуализации требований охраны труда и постарались взглянуть на сферу безопасности под новым углом. Лучшие рисунки, видеоролики и комиксы примут участие в творческом конкурсе, который пройдёт в Москве в рамках 29-й Международной специализированной выставки "Безопасность и охрана труда" (БИОТ 2025).
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...