В Сызрани в ночь на 20 мая выпало 122% от месячной нормы осадков

Начальник Гидрометеорологического центра Людмила Анурова констатировала, что Самарская область сейчас находится под влиянием циклонического поля и череды фронтальных разделов, поочередно сменяющих друг друга, из-за чего погода испортилась.

"Температурный фон стал ниже, усилился ветер, зарядили дожди с разной интенсивностью. Так, за прошедшую ночь в большинстве районов сумма выпавших осадков составила 1-5 мм. В Чапаевске, Безенчуке и Новодевичьем зафиксировано 12-16 мм, в Приволжье — 28 мм", - отмечается в сообщении.

Больше всего дождя за полусутки 20 мая было отмечено в Сызрани — 44 мм. Такое количество осадков составляет 122 процента от нормы за месяц.

"На части территории максимально ветер усиливался до 18-20 м/с", - рассказала Людмила Анурова.