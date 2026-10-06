В центре Самары переименуют автобусную остановку

В реестр муниципальных маршрутов Самары планируют внести изменения. Соответствующее постановление мэра проходит оценку регулирующего воздействия.

Одна из поправок касается переименования остановки общественного транспорта на улице Куйбышева в прямом и обратном направлении с "ул. Некрасовская" на "улица Некрасовская. Художественный музей". Решения приняла профильная комиссия городской администрации.

Изменения затронут автобусные маршруты №№ 3, 24, 37, 46, 47, 61, 88, 90, 91 и 261.