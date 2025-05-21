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Общество

В Самаре стартует XI сезон фестиваля "Том Сойер Фест": программа открытия

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 мая в 18:30, в Самаре состоится торжественное открытие одиннадцатого сезона фестиваля "Том Сойер Фест". Гостям расскажут о планируемых мероприятиях, о совместном проекте с Третьяковской галереей и самарскими художниками, а также — о планах по созданию мурала. Гостей ждут в "Саду наличников" на ул. Чапаевской, 168.

Полная программа:

  • 18:30 — Приветственные слова организаторов
  • 18:45 — О планах на сезон по площадкам (Антон Черепок)
  • 18:55 — О совместном проекте с Третьяковской галереей и самарскими художниками (Татьяна Суркова)
  • 19:05 — О планах по созданию мурала (Ксения Матина)
  • 19:15 — Мастер-классы по изготовлению и росписи сувениров
  • 20:00 — Подведение итогов конкурса шарлоток и вручение подарков победителям

Вход свободный, предварительно необходимо зарегистрироваться по ссылке. Подробности и актуальные новости доступны в группе ВКонтакте. Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

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