В Самаре стартует XI сезон фестиваля "Том Сойер Фест": программа открытия

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В среду, 21 мая в 18:30, в Самаре состоится торжественное открытие одиннадцатого сезона фестиваля "Том Сойер Фест". Гостям расскажут о планируемых мероприятиях, о совместном проекте с Третьяковской галереей и самарскими художниками, а также — о планах по созданию мурала. Гостей ждут в "Саду наличников" на ул. Чапаевской, 168.