Жительницы Самарской области получили дипломы федерального проекта "СВОя Сила"

20 мая в Москве прошло торжественное вручение дипломов выпускникам федерального социально-развивающего проекта "СВОя Сила", организованное Обществом "Знание". На протяжении семи месяцев участники проходили специализированную программу, направленную на формирование навыков психологического и социального консультирования. Полученные знания и компетенции позволят им не только выстраивать свою траекторию на сложном жизненном этапе, но и помогать тем, кто сталкивается с трудными ситуациями, в том числе участникам СВО и членам их семей.

Первый поток проекта объединил 100 человек из семи регионов страны - близких родственников погибших участников СВО. Среди них из Самарской области Лилия Абдуллина, Анна Афанасьева, Мария Барсукова, Татьяна Вавилина, Екатерина Гроздова, Анастасия Кубрина, Мемина Наушикенова, Анна Османова, Елена Починяева, Виктория Солянникова, Надежда Цыганова.

В рамках семимесячного бесплатного образовательного курса "Основы психологического консультирования в условиях современной России", подготовленного Томским государственным университетом и Московской школой практической психологии, участники освоили методы психологической самопомощи, техники социального консультирования и поддержки в формате "равный - равному". Выпускников поприветствовала автор идеи, основатель и лидер проекта, постоянный представитель Республики Марий Эл при президенте Российской Федерации Ольга Бадма-Халгаева.

"Мы стали свидетелями того, как идея превратилась в реальный проект, который уже сегодня дает отличные результаты. Наши участники проделали огромную работу: они не только освоили азы психологии, но и научились практикам самопомощи. Они изменились - теперь умеют управлять эмоциями, ставить цели и вдохновлять других своим примером. Их личная трансформация стала моделью нового отношения к себе и жизни. Сегодня они не просто выпускники - они наставники, помогающие участникам второго потока и тем, кто рядом. Они обрели свою силу. И в этом - заслуга не только их личных усилий, но и нашей команды, педагогов Московской школы практической психологии, кураторов и психологов-модераторов в регионах. Проект доказал свою эффективность, и мы видим большой потенциал для масштабирования. "СВОя Сила" может и должна прийти в новые регионы, потому что такая поддержка нужна многим", - подчеркнула Ольга Бадма-Халгаева.

В ходе мероприятия участникам были представлены творческие номера от артистов Центрального академического театра Российской Армии, а также прозвучали напутственные слова от соорганизаторов, партнеров и кураторов проекта. Они отметили значимость работы каждого участника и подчеркнули важность их личного примера для тех, кто переживает тяжелые жизненные обстоятельства.

После торжественной части выпускники посетили форум в Национальном центре "Россия". Модератором выступила российская телеведущая Юлия Барановская. На панельной дискуссии заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, заместитель председателя фонда "Защитники Отечества" Сергей Вылегжанин и руководитель Автономного некоммерческого объединения "Комитет семей воинов Отечества", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова обсудили системную поддержку участников СВО и их семей, роль проекта "СВОя Сила" в адаптации и ресоциализации, а также рассмотрели приоритеты в дальнейшей работе с трудоустройством.

Вторая дискуссия была посвящена региональным результатам проекта "СВОя Сила". Спикеры, в том числе заместитель директора Федерального центра компетенций в сфере занятости Министерства труда РФ Екатерина Меркулова, заместитель генерального директора Общества "Знание" Ирина Карих и сенатор РФ, член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов рассказали о примерах региональных инициатив поддержки и подчеркнули важность личностного вклада каждого участника проекта в его развитие и масштабирование на большее количество субъектов.

"Сегодня как никогда важно оказывать всестороннюю поддержку семьям наших героев. Родители, жены и дети стали настоящей опорой для наших бойцов, однако и им самим зачастую нужна помощь. Они сталкиваются с вызовами, к которым не всегда готовы: как правильно общаться с человеком, пережившим тяжелые испытания, куда обратиться за психологической поддержкой, как получить помощь от государства. Именно поэтому мы запускаем масштабный проект специально для членов семей участников СВО. Уже запланированы мастер-классы и встречи с профильными специалистами. Также у каждого участника проекта будет возможность принять участие в онлайн-вебинарах и посмотреть обучающий контент в удаленном формате", - отметила Ирина Карих.

Завершением форума стала творческая встреча с директором Центрального академического театра Российской Армии, депутатом Московской городской думы Миленой Авимской, народной артисткой РСФСР Алиной Покровской, актерами Центрального академического театра Российской Армии Любовью Баленко и Андреем Кочиновым. Эксперты обсудили значение военного искусства для поднятия боевого духа солдат и поделились воспоминаниями о выступлениях перед бойцами в зоне специальной военной операции.

Партнерами проекта стали Институт современного профессионального образования, Федеральный центр компетенций в сфере занятости Министерства труда России и Общество "Знание". Партнерами просветительской программы выступили Национальный центр "Россия", Постпредство Республики Марий Эл, АНО "Комитет семей воинов Отечества", Центральный академический театр Российской Армии и 360 групп.