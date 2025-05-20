Самарские синоптики объявили желтый уровень опасности из-за дождя

В Приволжском УГМС сообщили, что в Самарской области 20 мая объявлен желтый уровень опасности.

"Днем и ночью местами в Самарской области сохранится сильный дождь, ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду", — отмечается в сообщении.

МЧС России напоминает: будьте внимательны и осторожны на дорогах; водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.