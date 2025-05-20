В Самаре автобус № 50 временно изменил схему движения

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В связи с дорожными работами по ул. Вилоновской (от ул. Самарской в направлении ул. Арцыбушевской) автобус маршрута №50 временно изменил схему движения. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.