В центре Самары произошла крупная коммунальная авария

В понедельник вечером, 19 мая, на пересечении улиц Самарской и Вилоновской произошел технологический отказ на сетях холодного водоснабжения диаметром 300 мм, сообщил глава Самары Иван Носков и добавил, что пострадавших нет.
На месте работали 25 специалистов "РКС-Самара", 12 единиц спецтехники.
"Завершается откачка воды. К месту направляются дополнительные ремонтные бригады, выставлено ограждение. С главным инженером "РКС-Самара" Игорем Давыдовым на связи, согласовываем каждый этап работ", — отчитался мэр.
Он добавил, что, по предварительным прогнозам, для вскрытия, устранения утечки и восстановления дорожного полотна понадобится около двух суток. Временно отключена вода по адресам: ул. Самарская, 175 и 152.
"Не подходите к месту проведения работ. Это может быть небезопасно. Кроме того, это затрудняет проезд спецтехники и работу ремонтной бригады, — предупредил Иван Носков. — Обращаю ваше внимание, что движение автомобильного транспорта перекрыто! Просьба к автомобилистам выбирать пути объезда".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.