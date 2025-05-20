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Происшествия

В центре Самары произошла крупная коммунальная авария

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник вечером, 19 мая, на пересечении улиц Самарской и Вилоновской произошел технологический отказ на сетях холодного водоснабжения диаметром 300 мм, сообщил глава Самары Иван Носков и добавил, что пострадавших нет.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

На месте работали 25 специалистов "РКС-Самара", 12 единиц спецтехники.

"Завершается откачка воды. К месту направляются дополнительные ремонтные бригады, выставлено ограждение. С главным инженером "РКС-Самара" Игорем Давыдовым на связи, согласовываем каждый этап работ", — отчитался мэр.

Он добавил, что, по предварительным прогнозам, для вскрытия, устранения утечки и восстановления дорожного полотна понадобится около двух суток. Временно отключена вода по адресам: ул. Самарская, 175 и 152.

"Не подходите к месту проведения работ. Это может быть небезопасно. Кроме того, это затрудняет  проезд спецтехники и работу ремонтной бригады, — предупредил Иван Носков. — Обращаю ваше внимание, что движение автомобильного транспорта перекрыто! Просьба к автомобилистам выбирать пути объезда".

Гид потребителя

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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