Уровень погодной опасности в Самаре вырос с желтого до оранжевого

Во вторник, 20 мая, в Приволжском УГМС объявили оранжевый уровень погодной опасности в Самарской области.

"В ближайшие 2-3 часа местами ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, с сохранением вечером", — отмечается в сообщении.