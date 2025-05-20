Представление "Легенды спорта" с участием Алексея Немова покорило Тольятти

В минувшую субботу свыше пяти тысяч жителей Тольятти стали свидетелями незабываемого зрелища — масштабного театрально-гимнастического шоу "Легенды спорта", организованного нашим земляком, четырехкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым при поддержке Группы "Уралхим".

В большом ледовом дворце "Лада-Арена", который традиционно принимает хоккеистов, состоялось событие совершенно нового формата. Программа представления "Легенды Спорта" была насыщена яркими номерами, сочетающими гимнастику мирового уровня, воздушные полёты, цирковую эквилибристику, балет и современные уличные танцы, театрализованные постановки, фаер- и световое шоу и уникальные элементы современного мультимедиа. Зрители смогли увидеть знаменитостей российского спорта, среди которых были многократные чемпионы Олимпийских игр и обладатели мировых титулов.

Среди участников шоу — признанные звезды современной гимнастики Артур Далалоян, Никита Нагорный, Давид Белявский, Арина Аверина, талантливые молодые гимнасты Дарья Трубникова, Ирина Анненкова, Даша Нагорная, Лиля Ахаимова, легенда советской гимнастики Елена Замолодчикова, а также олимпийская чемпионка 1992 года Оксана Чусовитина. Но особое место в программе заняла демонстрация невероятных возможностей самого Алексея Немова. Его выступления вызвали шквал эмоций и восторг у всех присутствующих.

Каждый номер полуторачасового представления являлся сплавом атлетической мощи и художественного вдохновения. Небесное танго воздушных гимнастов чередовалось с зажигательной энергетикой уличных танцев и сложнейшими акробатическими номерами чемпионов и томными па классического балета. Фаер-шоу озаряло пространство огненными узорами. На огромных экранах перед зрителями разворачивались эксклюзивные кадры из архивов спортивных побед, даря возможность прикоснуться к истокам становления нынешних звезд мировой гимнастики. Яркая музыка и прекрасно подобранный видеоряд создавали атмосферу настоящего театрального волшебства. Константин Хабенский и Алексей Петров читали проникновенные строки поэзии, озвучивая эмоции героев представления.

Кроме профессиональных мастеров спорта, в шоу приняли участие около четырех сотен воспитанников местных спортивных школ и хореографических студий из Тольятти, Самары и Казани. Как рассказала участница проекта Дарья Исламкина из тольяттинской студии танца "Ритм Планеты", каждый из ребят был очень горд возможностью выступить бок о бок с мировыми звездами. Для этого на протяжении нескольких недель они тщательно репетировали свое выступление.

Алексей Немов напомнил, что 19 лет назад, когда начинался проект "Легенды Спорта", многие из нынешних чемпионов только начинали свой путь в большом спорте. Так, в 2006 году Никита Нагорный ещё не был олимпийским чемпионом, но уже участвовал в шоу. "Когда одновременно на арене появляются представители разных поколений олимпийских чемпионов вместе с юными перспективными спортсменами — это производит мощное впечатление и приносит великолепные плоды", — уверен автор проекта. По мнению Немова, такая деятельность способствует развитию детей посредством спорта и культуры.

52-летняя зрительница шоу Эльвира Петрова сама в юности весьма удачно занималась художественной гимнастикой. "Для меня это представление — не просто великолепное шоу, демонстрирующее высокий класс наших олимпийских чемпионов. Это возможность немного поностальгировать о своих былых спортивных успехах. И крепко утвердиться во мнении, что как только подрастут внуки, обязательно отправим их заниматься в спортивную секцию. Если их выбором станет гимнастика, я будут только рада", — поделилась планами Эльвира Михайловна.

Алексей Немов, завершив свое выступление, выразил благодарность всем участникам проекта "Легенды Спорта", подчеркнув, что без надежной поддержки партнеров, таких как Группа "Уралхим", провести мероприятие такого высокого уровня и масштаба в Тольятти оказалось бы невозможным.

Руководитель департамента по спорту и молодежной политике АО "ОХК "Уралхим" Екатерина Поликарпова отметила: "Как верно подметил Алексей Немов, это шоу — подарок городу и признание в любви к спорту. В Группе "Уралхим" мы разделяем эти ценности: поддержка спорта и здорового образа жизни — важная часть нашей социальной ответственности. Такие мероприятия особенно значимы для молодёжи, ведь личный пример выдающихся спортсменов вдохновляет, формирует характер и учит стремиться к победам. Мы реализуем спортивные инициативы по всей стране и уверены, что инвестиции в спорт — это вклад в будущее".

На сцене проекта была воссоздана атмосфера праздника, наполненная большими эмоциями и переживаниями. Спорт и искусство идеально дополняли друг друга, вдохновляя молодых людей стремиться к профессиональным вершинам. "Мне кажется, это лучшее выступление, которое у нас было! Потому что я дома! Силу я черпаю именно тут, в Тольятти. Приезжая к Волге, чувствую себя здесь намного лучше. Ведь это мое детство, это юность моя, это место моей силы!", — сказал Алексей Немов.

Жителям губернии, которые на этот раз не смогли увидеть шоу "Легенды спорта", не стоит расстраиваться. Как сообщил вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев, скорее всего, в октябре 2025 года его снова представят в нашей губернии в рамках международного форума "Россия — спортивная держава".