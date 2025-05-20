Из-за непогоды движение судов в Самарской области приостановили

В связи с усилением ветра до штормового движение судов на пригородных маршрутах ООО "СРПП" временно приостановлено. Об этом сообщили в пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте www.srpp63.ru, в социальных сетях организации и по телефонам 8(846)222-91-91, 8(846)222-93-37, 89170114221.