В Самаре из-за ветра в нескольких местах встало движение трамваев и троллейбусов

Во вторник в Самаре сильный ветер повредил контактные сети электрического транспорта в нескольких местах. Об этом сообщает городской дептранс.

Повреждены сети на участках:

- ул. Кабельная/ост. Красное озеро в направлении СЗКС;

- пр. Кирова, от ул. Теннисной до ул. Береговой в оба направления;

- пр. Металлургов/ул. Путейская в направлении из города;

- ул. Калинина/ул. Свободы в направлении ул. Вольской, движение троллейбусов остановлено.

Также есть задержка движения трамваев в районе ул. Ново-Садовой/ул. Ерошевского в оба направления. Ранее сообщалось, что там упавшее дерево перегородило трамвайные пути.