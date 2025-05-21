Для самарских медиков построят коттеджный поселок

Правительство Самарской области поможет медикам с жилищным вопросом. Подробности указаны в программе социально-экономического развития региона до 2029 года.

В частности, власти планируют ежегодно закупать для медицинских работников по 35 квартир. Запустят эти мероприятия уже в 2025 году.

Также планируется строительство коттеджного поселка для медиков - не менее чем на 20 семей. К лету 2026 г. власти рассчитывают определиться с выбором земельного участка. Саму стройку собираются произвести в 2027 году.