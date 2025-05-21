Завершается отбор на второй поток региональной программы "Школа героев"

В ближайшее время Общественный совет по реализации региональной программы "Школа героев" определит, кто пройдет обучение во втором потоке. Это программа запущена по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев".
Всего на участие в программе поступило 648 заявок, на собеседование с экспертами приглашены 229 человек, показавших наилучшие результаты в первых отборочных этапах. До конца мая в личных кабинетах участников появится подробная информация об итогах пройденного тестирования.
"Школа героев" — это кадровая программа, направленная на профессиональную переподготовку участников СВО, желающих приобрести необходимые компетенции в сфере госуправления и менеджмента. Она включает в себя изучение современных технологий управления, основ экономики и финансов, навыков антикризисного менеджмента, азов проектной деятельности, основ внутренних коммуникаций, этики и этикета деловых переговоров, законодательства и юриспруденции, а также ораторского искусства. Программу реализует АНОО ДПО "Таволга" в партнерстве с ведущими высшими учебными заведениями региона, при координации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Участники первого потока, завершившие обучение на образовательной программе, а также их наставники оставили напутственные слова для следующего потока.
Сергей Володченков, наставник программы "Школа героев", глава Сызрани: "Я хотел бы пожелать всем выпускникам первого потока и тем, кто сейчас проходит отбор уже на следующий поток действительно блестящей карьеры, получения актуальных, правильных знаний и нового служения, честного, открытого на благо нашей замечательной Самарской области и укрепления нашей большой, многонациональной, сильной России".
Денис Михайлин, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, советник главы Тольятти по вопросам специальной военной операции: "Вы уже доказали свою верность Родине, послужили ей как никто другой. Готовы были отдать свои жизни за нее. Сейчас наступил другой этап вашей жизни, я желаю вам воспользоваться возможностью программы "Школа героев" и с помощью команды "Таволги" обрести компетенции и направить вашу внутреннюю энергию, ваши сердца, на пользу обществу и региону. Самое главное, мы должны помнить, что служить надо не самим себе, а служить надо людям вокруг. И всегда интересы городов, интересы наших регионов и, прежде всего, интересы нашей страны важнее наших собственных интересов. Я уверен, у вас все получится!".
Сергей Пономарев, выпускник первого потока "Школы героев": "Нужно с первых дней отнестись серьезно к учебе. Слушать лекторов и выполнять задания, готовиться к лекциям и посещать все очные мероприятия. Пересматривайте все материалы и прислушивайтесь к тому, что рекомендуют делать модераторы из "Таволги". Все это очень поможет освежить ранее полученные знания и применить новые знания на практике".
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...