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Общество

Завершается отбор на второй поток региональной программы "Школа героев"

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшее время Общественный совет по реализации региональной программы "Школа героев" определит, кто пройдет обучение во втором потоке. Это программа запущена по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев".

Фото: пресс-служба мэрии Тольятти пресс-служба СамГТУ

Всего на участие в программе поступило 648 заявок, на собеседование с экспертами приглашены 229 человек, показавших наилучшие результаты в первых отборочных этапах. До конца мая в личных кабинетах участников появится подробная информация об итогах пройденного тестирования.

"Школа героев" — это кадровая программа, направленная на профессиональную переподготовку участников СВО, желающих приобрести необходимые компетенции в сфере госуправления и менеджмента. Она включает в себя изучение современных технологий управления, основ экономики и финансов, навыков антикризисного менеджмента, азов проектной деятельности, основ внутренних коммуникаций, этики и этикета деловых переговоров, законодательства и юриспруденции, а также ораторского искусства. Программу реализует АНОО ДПО "Таволга" в партнерстве с ведущими высшими учебными заведениями региона, при координации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Участники первого потока, завершившие обучение на образовательной программе, а также их наставники оставили напутственные слова для следующего потока.

Сергей Володченков, наставник программы "Школа героев", глава Сызрани: "Я хотел бы пожелать всем выпускникам первого потока и тем, кто сейчас проходит отбор уже на следующий поток действительно блестящей карьеры, получения актуальных, правильных знаний и нового служения, честного, открытого на благо нашей замечательной Самарской области и укрепления нашей большой, многонациональной, сильной России".

Денис Михайлин, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, советник главы Тольятти по вопросам специальной военной операции: "Вы уже доказали свою верность Родине, послужили ей как никто другой. Готовы были отдать свои жизни за нее. Сейчас наступил другой этап вашей жизни, я желаю вам воспользоваться возможностью программы "Школа героев" и с помощью команды "Таволги" обрести компетенции и направить вашу внутреннюю энергию, ваши сердца, на пользу обществу и региону. Самое главное, мы должны помнить, что служить надо не самим себе, а служить надо людям вокруг. И всегда интересы городов, интересы наших регионов и, прежде всего, интересы нашей страны важнее наших собственных интересов. Я уверен, у вас все получится!".

Сергей Пономарев, выпускник первого потока "Школы героев": "Нужно с первых дней отнестись серьезно к учебе. Слушать лекторов и выполнять задания, готовиться к лекциям и посещать все очные мероприятия. Пересматривайте все материалы и прислушивайтесь к тому, что рекомендуют делать модераторы из "Таволги". Все это очень поможет освежить ранее полученные знания и применить новые знания на практике".

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