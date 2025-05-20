Инженерная олимпиада "Звезда — 2025" установила рекорды участия и географии

Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда", проводимая Союзом машиностроителей России при поддержке Южно-Уральского государственного университета, в текущем цикле стала рекордной по всем ключевым показателям.

В 2024/25 учебном году в состязании приняли участие 580 963 школьника (на 27% больше, чем годом ранее). В финал вышли более 77 000 учащихся, а 7 639 стали победителями и призёрами — это делает "Звезду" самой масштабной негосударственной инженерной олимпиадой страны.

"Конкуренция за кадры сегодня настолько острая, что начинается со школьной скамьи. Именно в школах мы начинаем искать и сопровождать таланты. При поддержке Ростеха открыты более 200 инженерных классов, выпускников которых ждут свыше 140 вузов-партнеров корпорации по самым разным направлениям подготовки", — прокомментировал результаты инициатор проекта, председатель Союза машиностроителей России, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Он также отметил, что олимпиада "Звезда" — это еще одна возможность для школьников прикоснуться к инженерному делу и научно-исследовательской сфере задолго до вуза и трудоустройства. "Причем по самому широкому спектру направлений: в перечне заданий — и естественные науки, и транспортное машиностроение, и авиационная техника, и технологии материалов, и многие другие сферы, созвучные деятельности предприятий Ростеха. Нас радует, что число участников олимпиады стремительно растет. Это говорит о том, что инженерные специальности интересны, востребованы и увлекают детей. Значит, у промышленности есть будущее", — резюмировал Сергей Чемезов.

Соревнования прошли на 202 площадках в 84 регионах России. В десятке регионов-лидеров по числу участников — Ростовская, Челябинская, Самарская, Ульяновская, Тульская, Тамбовская, Пензенская и Воронежская области, Чувашская республика и Республика Дагестан.

Воронежское региональное отделение СоюзМаш России, куратором которого является Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева, вносит весомый вклад в популяризацию инженерного образования в регионе. Отделение не только способствует участию школьников в олимпиаде "Звезда", но и ежегодно принимает участие в церемонии награждения победителей и призёров, подчеркивая значимость профориентационной работы и поддержки талантливой молодежи.

"Олимпиада "Звезда" становится не просто интеллектуальным состязанием, а частью новой национальной кадровой политики. Именно здесь рождается инженерный резерв страны — мотивированный, подготовленный, с ранним профессиональным ориентиром. Эти ребята уже сегодня понимают, зачем им высшее техническое образование и какую роль они готовы сыграть в промышленной системе России", — отметил первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель Комитета ГД РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Он также подчеркнул, что олимпиада получает активное международное развитие. В текущем цикле участие приняли школьники из Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Монголии, Вьетнама, республик Центральной Азии, Южной Осетии и Грузии. Очные этапы прошли и за рубежом.

В следующем сезоне олимпиада перейдёт в фазу активной модернизации: обсуждаются повышение уровня сложности заданий и расширение охвата дисциплин, особенно в области математики и естественных наук.

Поздравляем всех участников, их наставников и региональные команды! Инженерный суверенитет начинается с мотивации и системной подготовки. Олимпиада "Звезда" — это путь к профессии будущего.

Напомним, Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" проводится Союзом машиностроителей России с целью развития и стимулирования интереса школьников к научно-исследовательской деятельности и будущей профессии. Основным координатором олимпиады является Южно-Уральский государственный университет. В проведении олимпиады задействованы более 60 ведущих университетов России, а также ключевые корпорации оборонно-промышленного комплекса страны. Учитывая большой вклад "Звезды" в подготовку инженерных специалистов, Президент Владимир Путин дал поручение включить олимпиаду с 2018 года в план софинансирования Министерства образования и науки РФ № Пр-1344.