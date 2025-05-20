На затопленном Кряжском кладбище построят дренажную канаву

Во вторник, 20 мая, временно исполняющий полномочия главы Куйбышевского района Георгий Выводцев посетил Кряжское кладбище, на котором произошло подтопление захоронений.

"Сегодня решали вопрос по устранению подтопления на Кряжском кладбище. Причин возникновения ситуации несколько. Грунтовые воды и осадки — основные. Принято решение организовать дренажную канаву для отвода воды, в том числе по территории Волжского района. Специалисты компании "СКС" готовы оказать содействие в технической части проведения работ", — написал чиновник на своей странице в соцсетях.

Ранее в соцсетях появилась информация, что кладбище затапливает сточными водами. Правозащитная общественная организация Самарской области "Бастион" направляла обращения в компетентные структуры еще в январе.