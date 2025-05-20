В Академии Наяновой открыли парту героя

В самарской Академии для одаренных детей (Наяновой) прошла памятная линейка, посвященная открытию парты героя, которая увековечила имя выпускника академии Павла Яшина.

Павел Яшин в сентябре 2023 г. добровольно отправился в зону специальной военной операции, где служил наводчиком минометной батареи 104-го гвардейского десантно-штурмового полка. 6 января 2025 г. он погиб при выполнении боевой задачи, проявив мужество и отвагу. За доблесть и героизм Павел Яшин был посмертно награжден орденом Мужества.

На мероприятии присутствовали близкие героя: мама Рима Васильевна, брат Евгений Александрович и дочь Злата. Бессменный руководитель академии Марина Наянова подчеркнула, что Павел станет примером для новых поколений учеников.