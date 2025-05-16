НОВИКОМ и КнААЗ им. Ю.А. Гагарина подписали документ по внедрению социально-платежной карты

Делегация банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) во главе со старшим вице-президентом Дмитрием Криштопой посетила Комсомольский-на-Амуре авиастроительный завод им. Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации. В ходе визита была подписана дорожная карта по внедрению одного из ключевых инструментов поддержки кадров промышленных предприятий — социально-платежной карты работника Госкорпорации Ростех.

Это решение от НОВИКОМа сочетает в себе функции банковской карты и инструмента кадровой политики. Карта дает сотрудникам доступ к программам лояльности, скидкам от партнеров, специальным условиям на финансовые продукты и помогает руководству предприятий привлекать специалистов на производства.

Подписание дорожной карты стало очередным шагом в рамках масштабной программы укрепления кадрового состава промышленного сектора, реализуемой НОВИКОМом совместно с Госкорпорацией Ростех.

"Одно из приоритетных направлений деятельности НОВИКОМа — создание комфортной, мотивирующей среды для сотрудников высокотехнологичной промышленности. Социально-платежная карта — это не просто удобный инструмент, это часть экосистемы, созданной нами совместно с Ростехом и нацеленной на поддержку кадрового состава промышленности. Мы видим высокую заинтересованность со стороны руководства и сотрудников предприятий в этом продукте и безусловно будем масштабировать проект", — заявил старший вице-президент НОВИКОМа.

В рамках визита Дмитрий Криштопа также познакомился с основными производственными процессами на филиале ПАО "ОАК" — КнААЗ им. Ю. А. Гагарина, оценил современное оборудование и новейшие технологии, применяемые при создании самолетов.