Страховой Дом ВСК покрыл убытки владельца "Алании Молл"

Страховой Дом ВСК в Республике Северная Осетия — Алания произвел крупные выплаты ООО "Подкова" в связи с пожарами и взрывом в торгово-развлекательном центре "Алания Молл". Сумма страховых покрытий составила почти 37,4 млн рублей.

21 сентября прошлого года на кухне фуд-корта торгово-развлекательного центра произошло возгорание. Из-за происшествия частично пострадало оборудование и кровля здания. По итогам экспертизы событие было признано страховым, компании "Подкова" произведена выплата в размере свыше 380 тыс. рублей.

25 декабря на четвертом этаже торгового центра прогремел взрыв с последующим возгоранием. Во время происшествия в здании ТРЦ пострадали перекрытия, кровля, отделка, инженерное оборудование и остекление. В результате оценки убытков владельцу "Алании Молл" выплачено 37 млн рублей.

"Наша организация входит в группу компаний, которая сотрудничает со Страховым Домом ВСК уже больше 10 лет. Все эти годы были для нас безубыточными. Но в конце 2024 года произошли два события в "Алании Молл", которые наглядно показали, как важно иметь надежного страхового партнера. Компания ВСК оперативно и профессионально подошла к урегулированию убытков. Теперь мы полностью уверены, что надежность нашего партнера позволяет нам сосредоточиться на развитии бизнеса, минимизируя финансовые потери в сложных ситуациях", — отметил генеральный директор и учредитель ООО "Подкова" Вадим Бердиев.