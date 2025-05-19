РСХБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов

В РСХБ стартовала акция "Приветственная ставка" для новых клиентов — физических лиц. По условиям акции, при открытии накопительного счета "Мой счет" в рублях на первые три месяца действует повышенная ставка 19% годовых.

Условия актуальны для новых клиентов, не имеющих действующих накопительных счетов в течение 30 дней до даты обращения в банк. Проценты рассчитываются ежедневно от фактического остатка на начало операционного дня и выплачиваются ежемесячно — в последний день месяца или при закрытии счета.

"Россельхозбанк заботится о доходности сбережений своих клиентов, поэтому мы предлагаем одну из самых высоких ставок на рынке. Приветственная ставка — это возможность получить высокий доход от сбережений уже с первых дней. Мы продолжаем развивать линейку продуктов, которые сочетают удобство, надежность и конкурентные условия", — отметила руководитель блока розничного бизнеса РСХБ Людмила Корсакова.

Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ доступны как в отделениях, так и в мобильном приложении и интернет-банке.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.