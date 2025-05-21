"Росгосстрах": в майские каникулы больше всего рисков для имущества граждан было из-за непогоды, а большую часть травм составили переломы

Причиной порядка 41% обращений по страховым случаям от собственников домов в период майских праздников были повреждения из-за природных явлений, — подсчитали эксперты "Росгосстраха", проанализировав заявления клиентов компании, поступившие с 1 по 11 мая.

Как отметила начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова, эта цифра на 17 процентных пунктов меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Однако если в прошлом году природные катаклизмы чаще всего были связаны с паводками и сильным ветром, то в этом году — с майскими снегопадами: деревья под тяжестью снега нередко падали на заборы, теплицы и крыши строений на участках. А вот по пожарам заявлений в этом было подано почти на 9 процентных пунктов больше, чем годом ранее — это второй по распространению риск в эти майские праздники.

На третьем месте — обращения в компанию из-за аварий систем коммуникаций (12% поданных заявлений); на четвертом — падение предметов (8% обращений), замыкают пятерку наиболее популярных рисков обращения из-за противоправных действий третьих лиц и краж (6% от поданных заявлений).

"Все эти риски, включая падения БПЛА, входят в базовые страховые программы "Росгосстраха", — говорит Юлия Серова. — Мы предлагаем клиентам варианты страховой защиты имущества с минимальным количеством исключений. При этом при заключении договора обращаем их внимание на увеличение суммы по гражданской ответственности, особенно если соседние дома находятся близко к их строениям и при их отделке был использован сайдинг: из-за жара он с высокой долей вероятности будет поврежден. Да и в целом огонь может перекинуться на соседние строения с порывами ветра. Если гражданская ответственность виновника застрахована, вопросы, связанные с ущербом соседям, будет решать страховая компания".

Больше всего заявлений — около 14% — поступило от домовладельцев из Москвы и Подмосковья; на втором месте (11%) — жители республики Башкортостан. Также среди тех, кто чаще всего обращался в компанию из-за ущерба имуществу в период майских каникул, домовладельцы из республики Татарстан, Вологодской, Тамбовской, Нижегородской, Пензенской и Тюменской областей.

По словам Юлии Серовой, владельцы квартир в многоэтажных домах обращались в компанию в 2,3 раза реже, чем собственники домов в частном секторе. Для городских квартир самыми распространенными страховыми случаями ожидаемо оказались повреждение жидкостью — на них пришлось более 96% поданных в компанию заявлений (годом ранее — 90%). Причиной повреждений стали заливы из-за забытого крана или аварий в системах водоснабжения. Наибольшее количество заявлений собственников квартир по страховым случаям — 13% — пришлось на Москву и Подмосковье. Далее идут Вологодская и Ивановская области, республики Татарстан и Башкортостан, Пермский край Кировская область.

По несчастным случаям в период майских праздников россияне чаще всего обращались за страховыми выплатами по травмам, связанным с незначительными переломами — они составляют почти половину всех зарегистрированных случаев (45%). Причем переломы рук встречались примерно вдвое чаще, чем ног, включая повреждения пальцев. Кроме того, 11% обращений связаны с ушибами, 6% — с повреждениями связок, и около 4% касаются укусов клещей — традиционного сезонного риска, особенно на фоне роста числа поездок на природу.

Интересно, что около 20% всех травм были получены во время тренировок и соревнований — это говорит о том, что россияне все активнее проводят досуг, занимаясь спортом. Также около 5% заявлений поступило от пострадавших в инцидентах с велосипедами и самокатами. Отдельного упоминания заслуживают травмы, полученные при строительных работах и использовании бензопил — вероятно, это связано с дачной активностью в праздники.

По регионам больше всего заявлений поступило от застрахованных из Москвы (9,5%), Башкортостана (7,7%), Новосибирской области (4,7%), а также из Самарской области и Краснодарского края (по 4,2%).