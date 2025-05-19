Специальная программа страхования автомобилей HONGQI при оформлении лизинга в CARCADE

Компания CARCADE предлагает специальные условия страхования всего модельного ряда марки HONGQI: при финансировании предоставляются эксклюзивные тарифы на полис Каско.

В рамках программы клиентам CARCADE доступен тариф на полное Каско без применения франшизы в размере от 1,7% до 2,05% от стоимости предмета лизинга. Эксклюзивные тарифы распространяются на весь модельный ряд HONGQI, доступный к приобретению на территории РФ. Срок страхования по предложению равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — на второй и третий сохраняется премия первого года. Предложение распространяется только на новые ТС при условии оформления лизингового графика на срок до 60 месяцев.

Так, например, при оформлении лизинга на премиальный кроссовер HS5 NEW за 4 590 000 млн рублей стоимость полиса Каско составит — 87 210 рублей, которую можно будет включить в ежемесячные платежи по договору лизинга. Полный перечень доступных к приобретению автомобилей можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

Приобретение автомобилей марки HONGQI доступно в рамках онлайн-лизинга с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Клиентам с действующими договорами лизинга доступен "Кредитный лимит", благодаря которому не нужно предоставлять документы повторно, а достаточно оставить заявку у менеджера ООО "Каркаде".

За индивидуальным графиком и подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.