ВТБ: в апреле продажи автокредитов в России выросли более чем на 10%

По предварительным оценкам ВТБ, в апреле банки предоставили россиянам около 114 млрд рублей на приобретение авто. Эти результаты на 11% выше итогов марта, но на 45% меньше, чем в апреле 2024 года.
На рынке автокредитования, по оценкам ВТБ, объем продаж по итогам января-апреля составил около 385 млрд рублей. Это почти в 1,5 раза ниже результата за аналогичный период 2024 года. С учетом развития господдержки и субсидированных программ производителей основной спрос заемщиков сейчас сосредоточен на рынке новых машин.
Например, в ВТБ доля сделок на первичном рынке по итогам апреля составила более 60%, подавляющее число кредитов заемщики оформили на авто китайских и российских брендов. Всего за четыре месяца года клиенты провели в банке в Самарской области более 1,3 тысяч сделок по покупке легковых машин общим объемом более 1 млрд рублей. Как и на рынке, по сравнению с январем-апрелем 2024 года выдачи автокредитов в ВТБ существенно снизились.
"Апрельский рост продаж залоговых кредитов не должен вводить в заблуждение. Несмотря на оживление, розничный кредитный рынок остается под давлением макроэкономических факторов. Без существенного снижения ставок и изменения риск-политики регулятора, говорить о переломе тренда преждевременно. Поэтому всем участникам рынка по-прежнему важно сохранять финансовую предусмотрительность", — прокомментировал руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.
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