ОТП Банк и Пикабу подвели итоги акции "Самый большой торт"

ОТП Банк и Интернет-портал "Пикабу" подвели итоги акции "Самый большой торт", приуроченной к 31 дню рождения ОТП Банка.
Как сообщили в пресс-службе банка, участникам акции необходимо было собрать как можно больше коржей, формируя из них устойчивый торт. Чтобы попасть в турнирную таблицу и стать победителем, нужно было набрать минимум 31 балл — 1 балл за каждый корж.
По итогам акции 100 участников, набравших наибольшее количество баллов, получают дополнительный к существующему лимиту в 3000 рублей кэшбэк 31% от всех покупок (до 3100 бонусных рублей).
Для получения дополнительного кэшбэка по ОТП Карте покупки нужно будет совершить в период с 16 мая по 16 июня 2025 года. Акционный кэшбэк будет начислен автоматически до 17 июля 2025 г.
Для победителей, занявших первые 10 мест, предусмотрено дополнительное поощрение — дебетовая карта ОТП Premium с бесплатным годовым обслуживанием. С ними для ее оформления в ближайшее время свяжутся сотрудники ОТП Банка.
С таблицей победителей можно ознакомиться на сайте банка.
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