"Все будет ОТП!": ОТП Банк меняет позиционирование

C 19 мая ОТП Банк меняет позиционирование и слоган, чтобы успешно реализовать новую бизнес-стратегию банка, направленную на удержание и развитие клиентской базы, сообщили в пресс-службе.

"Мы поставили перед собой амбициозную бизнес-задачу, реализовать которую нужно в короткие сроки. Для того чтобы это сделать, единственный выход — выделяться за счет смелых креативных решений, способных изменить взгляд на привычное" — комментирует Евгения Чурбанова, директор дирекции маркетинга и коммуникаций.

В начале 2025 года ОТП Банк провел глобальный анализ основных конкурентов с точки зрения эволюции их брендов. В результате были найдены новые элементы смелого инновационного бренда, при этом целевая аудитория, любимые многими фирменные цвета — сохранились. "Слоган "Все будет ОТП!" добавил к призыву "Давай сделаем" предсказуемый позитивный результат", — делится Евгения Чурбанова. — Мы создаем продукты и сервисы, которые помогают воплощать идеи наших клиентов, поэтому важно быть дерзким, вдохновляющим и уверенным — действовать и звучать так, чтобы нас не могли не заметить".

В ОТП Банке отмечают, что какими бы амбициозными ни были люди и их планы, каждого из нас время от времени терзают сомнения, что не удастся воплотить идею в полной мере или обстоятельства сложатся не в нашу пользу. Но все сомнения развеиваются ровно в тот момент, когда удается встретить близкого по духу человека, который быстро становится настоящим напарником, готовым не просто поддержать любую идею, но и вдохновить на более яркие и захватывающие цели. Именно с таким напарником все будет ОТП — каждая идея будет ярко и эффективно воплощена в реальность.

Автором концепции и нового ролика выступило креативное агентство BBDO. Сергей Кожевников, креативный директор BBDO: "Смелость и юмор в банковской категории нетрадиционны. Нас очень радует, что был выбран концепт про смелость, который, как ни крути, нужно было воплощать максимально смело и где-то дерзко. Не каждый день в банковской рекламе варят людей, и не каждый клиент даёт возможность это сделать".

"Конечно, идеала не существует, но есть банк, с которым все будет ОТП. Каждый может проверить, насколько ОТП Банк соответствует его представлению о партнере, с которым можно связать свою жизнь надолго. И поделиться своим мнением. Нам важно, чтобы о нас и с нами говорили, не оставались равнодушными, потому что равнодушие убивает бренды. Самое неправильное, что может случиться, когда ты просто кому-то нравишься. Если ты не вызываешь отклик и не провоцируешь диалог, тебя не замечают", — поясняет Евгения Чурбанова.

Новый слоган "Все будет ОТП" отыгрывает яркий, смелый, дерзкий и узнаваемый герой, который попадает в яркие, смелые и дерзкие ситуации. И выходит из них победителем. Помимо звучных слов в коммуникацию добавляется яркий визуальный образ, при виде которого буквально хочется летать. Именно крылья становятся центральным символом ОТП Банка, отражающим суть бренда как в продукте, так и в коммуникации.

"Мы переосмысливаем роль банка и активно поддерживаем деятельный оптимизм наших клиентов, вдохновляя их на реализацию смелых идей и поддерживая каждое их начинание. Мы буквально окрыляем наших клиентов удобными, выгодными и современными финансовыми решениями, упрощающими и способствующими воплощению задуманного", — подчеркивает Евгения Чурбанова.

Более "дерзкими" станут маркетинговые акции и коммуникационные инструменты. Банк уже начал использовать интерактивные инсталляции с динамическими элементами, целиком забрендированные лифтовые шахты, в популярных московских ТЦ, баннеры с меняющимися изображениями.

"В ближайшее время мы начнем раздавать нашим клиентам зонты во время дождя, разыграем лаймовый автомобиль, усилим партизанский маркетинг в хорошем смысле этого слова, забрендируем зоны отдыха в городах нашего присутствия. И конечно, будем максимально использовать ньюсджекинг, чтобы наша лаймовая магия все сложное сделала возможным", — отметила Евгения Чурбанова.