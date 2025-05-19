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В НОВИКОМе назвали основные направления для международного сотрудничества по устойчивому развитию

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) поделился опытом финансирования "зеленых" проектов и обозначил ряд направлений для развития международного сотрудничества. Диалог состоялся в рамках ХVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".

Фото: предоставлено Новикомбанком

Для НОВИКОМа управление рисками устойчивого развития, — в первую очередь, неотъемлемая часть работы. Банк не только использует эти принципы в своей деятельности, но и помогает своим клиентам находить решения для ответственного ведения бизнеса.

"Партнеры и клиенты НОВИКОМа следуют принципам устойчивого развития и рассматривают их не как ограничения, а как новые возможности, которые позволяют предприятиям повысить рейтинги, долгосрочную привлекательность, нарастить конкурентоспособность продукции, особенно на экспортных рынках, и, как следствие, снизить стоимость финансирования", — отметила старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева.

Планомерная работа по внедрению практики ответственного финансирования позволила сформировать портфель "зеленых" и социальных проектов почти на 30 млрд рублей. Банком профинансированы такие значимые проекты как производство экологичного транспорта, создание очистных сооружений, внедрение автоматического контроля качества воды, учет экологических рисков на объектах городской инфраструктуры.

Соблюдение принципов устойчивого развития с учетом позиции регуляторов предусмотрено Стратегией развития НОВИКОМа. Банк руководствуется утвержденными документами в области климатической политики, охраны окружающей среды и кодексом поставщика.

На сессии "Влияние циклической экономики и "зеленых" проектов на развитие России и стран Организации исламского сотрудничества" старший вице-президент НОВИКОМа обозначила ряд направлений для развития международного сотрудничества по вопросам корпоративной социальной ответственности.

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