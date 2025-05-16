ОТП Банк получил награду за успешное внедрение системы Нормативно-справочной информации (НСИ)

ОТП Банк выиграл в номинации за лучший проект "Повышение качества и доступности данных" за внедрение системы Нормативно-справочной информации (НСИ) или Mobile Device Management (MDM). Награждение компаний за выдающиеся проекты состоялось на Data Summit 2025 "Пульс данных", организованном при поддержке DIS Group.

Система НСИ в ОТП Банке позволяет получать достоверное и актуальное представление о ключевых данных, которые можно использовать в масштабе всего Банка для более эффективной отчетности, принятия решений и эффективности процессов.

Внедрение НСИ в ОТП Банке является частью более широкой инициативы банка по улучшению культуры работы с данными. Николай Шевцов, директор по управлению данными ОТП Банка, отметил, что "данные в банке теперь воспринимаются как стратегический актив, а управление ими стало частью корпоративной культуры". В рамках этого проекта был внедрен комплексный подход к управлению данными, который включает систему Data Governance и платформу автоматизированного контроля качества данных с элементами искусственного интеллекта. Более 400 сотрудников банка были обучены работать с этой системой, а стандарты безопасности данных были интегрированы на всех уровнях организации.

Результатом внедрения системы Data Governance стало снижение ошибок при формировании отчетности, повышение доверия к качеству данных и улучшение процесса принятия бизнес-решений. Это позволило значительно улучшить коммуникации с клиентами и предложить для них более персонализированные решения.

"Проект по внедрению культуры Data Governance играет ключевую роль в повышении эффективности и прозрачности работы банка, и внедрение НСИ является неотъемлемой частью этой трансформации," — отметил Николай Шевцов.