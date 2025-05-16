ОТП Банк получил награду за успешное внедрение системы Нормативно-справочной информации (НСИ)

ОТП Банк выиграл в номинации за лучший проект "Повышение качества и доступности данных" за внедрение системы Нормативно-справочной информации (НСИ) или Mobile Device Management (MDM). Награждение компаний за выдающиеся проекты состоялось на Data Summit 2025 "Пульс данных", организованном при поддержке DIS Group.
Система НСИ в ОТП Банке позволяет получать достоверное и актуальное представление о ключевых данных, которые можно использовать в масштабе всего Банка для более эффективной отчетности, принятия решений и эффективности процессов.
Внедрение НСИ в ОТП Банке является частью более широкой инициативы банка по улучшению культуры работы с данными. Николай Шевцов, директор по управлению данными ОТП Банка, отметил, что "данные в банке теперь воспринимаются как стратегический актив, а управление ими стало частью корпоративной культуры". В рамках этого проекта был внедрен комплексный подход к управлению данными, который включает систему Data Governance и платформу автоматизированного контроля качества данных с элементами искусственного интеллекта. Более 400 сотрудников банка были обучены работать с этой системой, а стандарты безопасности данных были интегрированы на всех уровнях организации.
Результатом внедрения системы Data Governance стало снижение ошибок при формировании отчетности, повышение доверия к качеству данных и улучшение процесса принятия бизнес-решений. Это позволило значительно улучшить коммуникации с клиентами и предложить для них более персонализированные решения.
"Проект по внедрению культуры Data Governance играет ключевую роль в повышении эффективности и прозрачности работы банка, и внедрение НСИ является неотъемлемой частью этой трансформации," — отметил Николай Шевцов.
Последние комментарии
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.