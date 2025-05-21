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НОВИКОМ усилит меры по борьбе с изменением климата

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Совет директоров НОВИКОМа (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) утвердил Климатическую политику банка. Документ позволит выстроить комплексную систему управления климатическими рисками в организации.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Климатическая политика — это система взглядов, механизмов и принципов, которыми руководствуется банк при создании условий для низкоуглеродного развития. Тем самым НОВИКОМ вносит вклад в реализацию Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов на период до 2050 года.

Принятие Климатической политики свидетельствует о стремлении банка учитывать потенциальный вклад в изменение климата и адаптироваться к его неблагоприятным последствиям при принятии управленческих решений. Осознавая свою ответственность за будущее планеты и страны, НОВИКОМ предоставляет своим клиентам широкий спектр механизмов для реализации проектов в области климата и устойчивого развития.

НОВИКОМ признает, что борьба с изменением климата и сохранение окружающей среды — это важные задачи текущего столетия. Внедрение новой политики позволит эффективнее выявлять и оценивать климатические риски, снижать их влияние на деятельность банка, а также предлагать клиентам возможности по адаптации к новым условиям и разработке передовых технологий.

Уже сегодня НОВИКОМ располагает портфелем "зеленых" кредитов объемом 10,4 млрд рублей, которые способствуют экологизации отечественной промышленности и повышению качества жизни населения.

Климатическая политика дополняет и развивает существующую систему управления устойчивым развитием в банке. С 2021 года НОВИКОМ последовательно реализует широкий перечень мероприятий по трем направлениям — окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление (ОСК), а также соблюдает положения утвержденной Концепции устойчивого развития. Все эти меры привели к осязаемому экологическому эффекту: за последние два года электропотребление банка сократилось на 25%, а общий объем выбросов парниковых газов на 29%.

Банк также разработал собственную ОСК-модель, которая позволяет оценить уровень рисков потенциальных клиентов. Теперь НОВИКОМ будет стремиться оценивать и свою деятельность с точки зрения рисков для климата и прививать этот подход сотрудникам и клиентам.

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