Эксперт ОТП Банка: ограничения по переводам с 15 мая не повлияли на клиентов банков

Рустам Габитов, начальник центра безопасности финансовых операций ОТП Банка, прокомментировал ограничения по переводам денежных средств для борьбы с недобросовестными практиками. С 15 мая заработала новая норма, согласно которой дропперам стали ограничивать переводы себе и другим людям.
По мнению эксперта, существенным образом количество клиентов, на которых были установлены ограничения, с вводом 9-ФЗ не изменилось, так как ограничения на дистанционный способ управления счетами вводится в предшествующие периоды на основе уже имеющихся норм 161-ФЗ, в частности при поступлении информации по фидам (списки реквизитов из базы ЦБ РФ по мошенничеству).
"Есть единичные случаи обращений клиентов из-за мер, предусмотренных нововведениями, но опять же в пределах аналогичных показателей за предшествующие периоды", — добавил эксперт.
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