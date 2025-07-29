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Эксперт ОТП Банка: ограничения по переводам с 15 мая не повлияли на клиентов банков

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рустам Габитов, начальник центра безопасности финансовых операций ОТП Банка, прокомментировал ограничения по переводам денежных средств для борьбы с недобросовестными практиками. С 15 мая заработала новая норма, согласно которой дропперам стали ограничивать переводы себе и другим людям.

По мнению эксперта, существенным образом количество клиентов, на которых были установлены ограничения, с вводом 9-ФЗ не изменилось, так как ограничения на дистанционный способ управления счетами вводится в предшествующие периоды на основе уже имеющихся норм 161-ФЗ, в частности при поступлении информации по фидам (списки реквизитов из базы ЦБ РФ по мошенничеству).

"Есть единичные случаи обращений клиентов из-за мер, предусмотренных нововведениями, но опять же в пределах аналогичных показателей за предшествующие периоды", — добавил эксперт.

Гид потребителя

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