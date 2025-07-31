ВТБ запустил продажи продуктов и услуг в 2 500 точках обслуживания Почта Банка

ВТБ завершил второй этап интеграции с Почта Банком. Теперь клиенты могут оформить продукты и сервисы ВТБ не только в клиентских центрах Почта Банка, но и более чем в 2000 отделений Почты России. В августе начнется третий этап интеграции, который охватит еще более 20 тыс. почтовых отделений, расположенных в том числе в малых городах и отдаленных населенных пунктах.

В Самарской области клиенты ВТБ и Почта Банка уже могут воспользоваться расширенной сетью обслуживания: здесь работают 32 офиса ВТБ, 7 клиентских центра Почта Банка и 71 точка обслуживания в отделениях Почты России. После завершения третьего этапа интеграции жители региона, включая небольшие населенные пункты, получат еще больше возможностей для оформления продуктов банка.

Сегодня клиенты Почта Банка активно оформляют дебетовые карты ВТБ, подключают семейный банкинг и программу лояльности, переводят пенсию, размещают средства во вклады и накопительные счета. Более 20 тыс. человек присоединились к Семейному банку. А держателями дебетовых карт стали почти полмиллиона человек.

"Интеграция Почта Банка помогает клиентам бесшовно переходить на продукты и услуги ВТБ. Мы на четверть обновили банкоматную сеть и провели ребрендинг отделений, сохраняя при этом точки обслуживания в привычных локациях. Для оформления продуктов ВТБ клиентам доступны не только привычные офисы, но и тысячи отделений на Почте России. Уже скоро воспользоваться нашей широкой продуктовой линейкой смогут и в самых отдаленных населенных пунктах с населением до 1 тысячи жителей", — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Процесс интеграции Почта Банка и ВТБ завершится в 2026 году, в ВТБ перейдут 5 млн клиентов Почта Банка.