Самарский филиал РСХБ уведомляет о том, что офис по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 94 с 4 августа 2025 года будет обслуживать клиентов по новому адресу

Самарский филиал АО "Россельхозбанка" уведомляет о том, что офис Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" № 02.13.3349 по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 94 с 4 августа 2025 года будет обслуживать клиентов по новому адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, д. 83А.
График работы:
с 9:00 до 16:30, без перерыва
суббота, воскресенье — выходной
График работы всех офисов Самарского регионального филиала размещен на сайте Банка.
Обращаем ваше внимание, что дистанционное банковское обслуживание (интернет-банк, мобильный банк) позволяет Вам полноценно пользоваться банковскими сервисами без посещения офисов Банка.
Дополнительную информацию вы можете получить на сайте Банка или по телефону контакт — центра.
Телефон круглосуточной поддержки: 8 (800) 100-0-100 (звонок по России бесплатный)
Банкоматы и информационно — платежные системы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.
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