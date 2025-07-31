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Самарский филиал РСХБ уведомляет о том, что офис по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 94 с 4 августа 2025 года будет обслуживать клиентов по новому адресу

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "Россельхозбанка" уведомляет о том, что офис Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" № 02.13.3349 по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 94 с 4 августа 2025 года будет обслуживать клиентов по новому адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, д. 83А.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

График работы:

с 9:00 до 16:30, без перерыва

суббота, воскресенье — выходной

График работы всех офисов Самарского регионального филиала размещен на сайте Банка.

Обращаем ваше внимание, что дистанционное банковское обслуживание (интернет-банк, мобильный банк) позволяет Вам полноценно пользоваться банковскими сервисами без посещения офисов Банка.

Дополнительную информацию вы можете получить на сайте Банка или по телефону контакт — центра.

www.rshb.ru

Телефон круглосуточной поддержки: 8 (800) 100-0-100 (звонок по России бесплатный)

Банкоматы и информационно — платежные системы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.

Реклама. rshb.ru

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АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

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