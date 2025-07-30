ОТП Банк: выдача автокредитов выросла на 30% с начала года

В ОТП Банке оценили объем выдачи автокредитов в банке в июне 2025 года — он составил почти 9 млрд руб. Объем выдачи стал больше на 30%. Доля кредитов на новые авто в общем объеме выдачи автокредитов составила 25% — 30%.

Средняя ставка по кредитам на новые авто достигла минимума за почти два года (согласно данным ОКБ, в июне 2025 года она составила 13,58%). Такой размер ставки обусловлен в том числе субсидиями от государства и автопроизводителей. Ценовая политика в части автокредитов — это всегда поиск баланса между спросом и доходностью продукта. Поэтому при разработке, в том числе субсидированных тарифов, всегда учитывается и целевой уровень маржи. В общей структуре выдачи автокредитов в ОТП Банке основную долю занимают авто с пробегом — 70%.

"Банк прогнозирует рост авторынка на 8,3% в год при росте автокредитования на 1,8% в год из-за макропруденциального регулирования ЦБ. Его влияние частично будет компенсировано потенциальным снижением ключевой ставки. Полагаем, что основной рост придется на сегмент новых авто по причине высокой инфляции и скорости роста стоимости авто выше, чем доходов населения", — добавляют в пресс-службе ОТП Банка.