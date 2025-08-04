НОВИКОМ установил ставку 13,3% по ипотеке для первой категории участников программы "Развитие"

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) утвердил беспрецедентные условия для первой категории участников программы "Развитие". Ставка для них по ипотечным программам "Первичный рынок", "Вторичный рынок" и "Рефинансирование ипотеки стороннего банка" составляет на сегодняшний день 13,3% годовых.

Мотивационная программа "Развитие" — эффективный HR-инструмент, разработанный НОВИКОМом совместно с Госкорпорацией Ростех. Он нацелен на привлечение ценных кадров на промышленные предприятия и их мотивацию к долгосрочному сотрудничеству. По условиям программы работодатель самостоятельно отбирает сотрудников, которым будут доступны льготные ставки по кредитным продуктам банка.

К первой категории участников программы "Развитие" относятся победители корпоративных премий и производственных конкурсов, а также сотрудники, имеющие награды от предприятия или Корпорации. В начале прошлого года этот список был расширен за счет работников, завершивших участие в программе "Доброволец" или службу по мобилизации, а также сотрудников, направляемых в служебные командировки в зону проведения СВО.

С июля 2025 года для сотрудников, соответствующих этим критериям и включенным в программу "Развитие", действует ставка 13,3% годовых по ипотечным жилищным программам "Первичный рынок", "Вторичный рынок" и "Рефинансирование ипотеки стороннего банка". Кроме того, банк постоянно пересматривает базовые ставки по своим кредитным программам с учетом снижения ключевой ставки Банка России.

"Госкорпорация Ростех наращивает системную работу по поддержке участников специальной военной операции, и НОВИКОМ традиционно действует синхронно со своим акционером. Ставка по ипотечным программам значительно ниже рынка — это реальная и очень ощутимая в современных условиях помощь в приобретении собственного жилья. Это позволит сотрудникам предприятий повысить качество жизни и придаст мотивацию к плодотворному труду на благо отечественной промышленности", — сказала Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

Программа поощрения "Развитие" является одним из ключевых социальных продуктов банка. Она была разработана по поручению генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова 2022 году. За это время выгодами программы воспользовалось более 3 тысяч сотрудников Ростеха. Им было выдано кредитов на общую сумму 6,8 млрд руб. На сегодняшний день к программе "Развитие" подключено 273 предприятия.

Изучить условия предоставления продуктов клиентам НОВИКОМа в рамках программы поощрения "Развитие" можно на официальном сайте банка novikom.ru в разделе "Частным лицам/Ипотека/Условия кредитования и типовые документы". Оценивайте свои финансовые возможности и риски.