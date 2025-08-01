НОВИКОМ расширяет поддержку промышленности: фокус на янтарную отрасль

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр финансовых компетенций Госкорпорации Ростех) развивает сотрудничество с предприятиями янтарной отрасли, принимая участие в VIII Международном янтарном форуме AmberForum-2025. Мероприятие объединяет ведущие компании индустрии, научное сообщество, инвесторов и представителей смежных рынков. Банк Ростеха выступает финансовым партнером форума.

Поддерживая российскую промышленность, НОВИКОМ уделяет особое внимание партнерству с предприятиями, обладающими уникальными компетенциями и экспортным потенциалом. Янтарная отрасль, базирующаяся в Калининградской области, — яркий пример такого направления.

Организатор AmberForum — Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех — стратегический партнер банка. Предприятие подключено к зарплатному проекту и программе поощрения "Развитие", разработанной НОВИКОМом совместно с Госкорпорацией Ростех. Она направлена на мотивацию сотрудников и предоставляет участникам особые условия по кредитным продуктам банка. В частности, ставка по ипотеке для победителей производственных конкурсов на сегодняшний день составляет всего 13,3%.

"Янтарная промышленность — пример технологического возрождения и образец современного производства полного цикла. Мы видим здесь потенциал для роста и развития экспортных рынков. Важно, что эти достижения — результат труда высококвалифицированных специалистов Калининградского янтарного комбината. Мы благодарны предприятию за доверие, гордимся сотрудничеством и всегда готовы оказать необходимую финансовую поддержку для развития бизнеса", — отметила Председатель Правления банка Елена Георгиева.

Ранее, в мае 2025 года, НОВИКОМ открыл первый офис в Калининграде, чтобы быть ближе к промышленным партнерам области и развивать клиентскую инфраструктуру.

В рамках форума банк также поддерживает культурную программу. НОВИКОМ учредил призы для победителей детского конкурса "Я люблю янтарь" и участников выставочной лотереи. Для держателей карт банка на стенде Калининградского янтарного комбината действует специальное предложение — дополнительная скидка на покупку изделий из янтаря.

AmberForum-2025 стал самым масштабным за всю историю мероприятия. В этом году он впервые проходит в Москве, собрав рекордное количество участников и экспонентов. Помимо деловой повестки, гостей ждет выставка, мастер-классы и показы дизайнерских коллекций. VIII Международный янтарный форум AmberForum-2025 проходит на ВДНХ с 31 июля по 3 августа.