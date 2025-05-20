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Россельхозбанк запускает реферальную программу "Приводи своих друзей"

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк запустил реферальную программу "Приводи своих друзей", которая открывает клиентам возможность делиться качественными банковскими продуктами с близкими и получать за это бонусы. В рамках программы клиенты РСХБ смогут получить до 1500 бонусных баллов за каждого приглашенного друга. Баллы можно потратить на фермерские продукты, путешествия или конвертировать в рубли.

Клиенты Россельхозбанка смогут получить 500 бонусных баллов за успешную рекомендацию другу дебетовой карты. Аналогичное поощрение получит и друг, который станет новым клиентом РСХБ. При успешной рекомендации кредитной карты и потребительского кредита клиент банка сможет получить вознаграждение 750 и 1500 баллов соответственно.

Для участия в программе клиенту РСХБ достаточно зайти в раздел "Приведи друга" в ДБО (сервисе дистанционного банковского обслуживания), получить персональную ссылку или QR-код и передать его друзьям. Начисление бонусных баллов происходит в течение 30 дней с момента выполнения другом условий программы.

"Теперь наши клиенты могут получать вознаграждение, рекомендуя продукты Россельхозбанка друзьям и близким. Бонусные баллы можно конвертировать в рубли с опцией мгновенного зачисления на карту или потратить в личном кабинете на покупки у партнеров банка по специальным условиям. Так, клиентам доступен выбор авиа и ж/д билетов, а также бронирование отелей и туров по всей России, заказ фермерских продуктов с доставкой на дом", — отметила заместитель Председателя Правления РСХБ Елена Батурова.

Количество друзей, которым можно рекомендовать продукты банка, не ограничено условиями акции. С подробными условиями и сроками реферальной программы можно ознакомиться на сайте банка.

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