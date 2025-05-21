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ВСК выявила самые аварийные знаки зодиака — в лидерах львы и козероги

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Козероги и львы — самые опасные водители, к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Среди женщин-автомобилистов стоит опасаться также близнецов, а среди мужчин — овнов.

В 2025 году в рейтинг самых опасных знаков зодиака на российских дорогах вошли:

  1. Козероги (9,6%)
  2. Львы (8,8%)
  3. Тельцы (8,7%)
  4. Овны (8,6%)
  5. Близнецы (8,5%)

В прошлом году антирейтинг также возглавляли козероги (10% в 2024 году), а раки и водолеи, наоборот, стали управлять авто более аккуратно, пропав из топа (8,5% и 8% в 2025 году против 9% и 8,5% в 2024 году соответственно).

Наиболее аккуратными же участниками дорожного движения являются скорпионы (7,1%) и стрельцы (7,6%).

Интересно, что в начале 2025 года среди женщин представляют повышенную опасность на дороге те, кто рожден под знаками козерога и близнецов (11% и 8,9% соответственно от ДТП, произошедших по вине женщин). Напротив, можно быть полностью спокойным, когда за рулем женщина — дева (7,5%) или водолей (7,5%).

Среди мужчин, помимо козерогов (9%) опасность на дорогах представляют львы и овны (по 8,8%). Реже попадают в ДТП скорпионы и стрельцы (7,2% и 7,3% соответственно).

Наиболее аварийным водителям — козерогам — лучше избегать автомобилей LADA (23% ДТП с участием автомобилистов данного знака — самый высокий показатель аварий с отечественными авто среди зодиаков), и пересесть на китайские Kaiyi или BAIC (минимальная доля ДТП среди представителей этого знака зодиака). Для львов оптимальные автомобили — GAC и Hummer, для тельцов — Belgee, HONGQI и Jeep, для овнов — Porsche, а близнецов — OMODA.

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