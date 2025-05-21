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Россияне увеличили траты на майских праздниках на 60%

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 по 10 мая клиенты ВТБ совершили свыше 165 млн оплат, общая сумма которых превысила 143 млрд рублей. По сравнению ВТБ: россияне увеличили траты на майских праздниках на 60% с аналогичным периодом прошлого года траты увеличились на 60%.

Наибольший прирост трат по сумме показали водный транспорт, кино, достопримечательности (рост в каждой из категорий — в 1,5 раза), парки развлечений, товары для садоводства, бары (рост в 1,2 раза).

Наибольший прирост по числу оплат в майские праздники зафиксирован в видеоиграх и водном транспорте (рост в 2 раза в каждой категории), а также в достопримечательностях, товарах для садоводства и кино (рост в 1,5 раза).

С 1 по 10 мая чек по всем категориям трат вырос в среднем на 3%. Наиболее заметный рост среднего чека зафиксирован в кафе и ресторанах (36%), парках развлечений (27%), кино (20%), отелях (19%) и услугах в сфере красоты (15%).

Традиционно наибольшую сумму на майских праздниках потратили жители Москвы (27 млрд рублей), Московской области (12 млрд рублей), Санкт-Петербурга (8 млрд рублей), Краснодарского края и Новосибирской области (по 3,9 млрд рублей).

Самый высокий средний чек в этот период был зафиксирован в Москве (1 259 рублей), Магаданской области (1 175 рублей), Санкт-Петербурге (1 085 рублей), Чукотском автономном округе (1 063 рубля) и Московской области (1 041 рубль).

"Майские праздники традиционно сопровождаются ростом трат у россиян — многие взяли дополнительные выходные, что привело к росту оплат в отелях, парках аттракционов и кино. Ну и куда без отдыха на даче — мы фиксируем рост трат в 1,5-2 раза на товары для садоводства и свежее мясо для шашлыка.

Рост трат тесно связан с ростом кешбэка за покупки. В мае пользователи программы лояльности могли выбрать наиболее подходящие категории, чтобы получать больше кешбэка рублями, а пользователи ВТБ Pay могли приумножить свою выгоду благодаря дополнительной категории +1,5% за все покупки при оплате pay-сервисом", — подчеркнул руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Гид потребителя

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