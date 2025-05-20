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Россельхозбанк обновил программу лояльности

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках пяти выбранных категорий кешбэк начисляется бонусными баллами в размере до 15% от стоимости покупок. 100% накопленных баллов можно конвертировать в рубли, максимальный номинал одного балла составляет 0,85 рубля. При этом за покупки фермерских продуктов и оплату путешествий по России можно получить компенсацию по номиналу 1 балл к 1 рублю.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Россельхозбанк запустил обновленную программу лояльности по дебетовым и кредитным картам. Клиенты смогут ежемесячно выбирать 5 категорий для начисления повышенного кешбэка до 15% от суммы покупок, совершенных по картам.

Накопленные бонусные баллы можно конвертировать в рубли с опцией зачисления на карту или потратить в личном кабинете мобильного приложения банка или интернет версии мобильного приложения на компенсацию покупок у партнеров банка. Так, клиентам доступен выбор авиа и ж/д билетов, бронирование отелей и туров по всей России, а также заказ фермерских продуктов с доставкой на дом. Компенсация в таком случае осуществляется по номиналу 1 балл к 1 рублю и не ограничена по количеству баллов.

В случае конвертации баллов на рубли курс обмена зависит от оборота по карте за предыдущий месяц, максимальный номинал одного бонусного балла составляет 0,85 рублей при тратах более 75 тыс. рублей в месяц. Максимально доступная сумма начисления баллов за один месяц — 5000.

"Обновленная программа лояльности РСХБ позволяет клиентам получать больше преимуществ от ежедневных покупок. Держатели карт банка могут тратить накопленный кешбэк на путешествия по России: выбирать эко-туры, бронировать гостевые дома на уникальных природных территориях или провести выходные на ближайшей ферме — все это можно приобрести с компенсацией до 100% стоимости по наиболее выгодному курсу 1 балл к 1 рублю", — отмечает руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Накопленные ранее баллы "Урожай" и "Вкусные баллы" перенесены в новую программу лояльности по курсу 1 к 1.

Подробную информацию по программе лояльности РСХБ можно получить в отделениях Банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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