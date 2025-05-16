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Оплата улыбкой проезда в метро Самары: сервис позволил сэкономить жителям более 200 тысяч рублей

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала запуска проекта жители и гости города уже совершили более 20 000 операций с помощью биометрии, сэкономив более 200 тысяч рублей на проезде. Акция, в рамках которой стоимость поездки снижена с 37 до 27 рублей, продлится до 30 июня 2025 года. Напомним, что сервис Сбера "Оплата улыбкой" в начале года дополнил уже существующие способы оплаты проезда в метро, во всех вестибюлях десяти станций метрополитена Самары были установлены биометрические терминалы для оплаты.

Чтобы оплатить билет, пассажиру достаточно улыбнуться: система преобразует черты лица в уникальный код, подтвердит личность и турникет откроется. Технология работает с высокой точностью, не боится очков, бороды или сезонных головных уборов. Удобство такого способа оплаты в том, что пассажирам больше не нужно носить с собой наличные, банковскую карту или телефон — оплатить поездку можно практически мгновенно.

"Для нас особенно ценно, что именно в Самаре возможность оплаты по биометрии так органично вписалась в повседневную жизнь. Более 20 тысяч операций за короткий срок — это доверие жителей, которое мотивирует нас развивать сервис дальше. Уже сегодня 22 тысячи биотерминалов в губернии помогают людям не только в метро, но и в магазинах, кафе, на транспорте — везде, где важны скорость и безопасность. Уверенна, к концу акции мы увидим ещё больше улыбок в метро", — сказала управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

Настроить оплату улыбкой можно в приложении "СберБанк Онлайн". Клиентам других банков необходимо зарегистрироваться в Единой биометрической системе, авторизоваться через сервис Сбер ID, выбрать карту для оплаты и установить код безопасности, который может понадобиться для подтверждения покупок. Подробности — на сайте Единой биометрической системы.

Важно, что при таком способе оплаты клиенты Сбера продолжают получать бонусы Спасибо, а клиенты других организаций по-прежнему будут получать кешбэк и все привилегии своего банка.

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