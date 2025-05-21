На базе речпорта Тольятти планируют развивать регулярную контейнерную линию

В Самарской области для создания транспортно-перегрузочного комплекса на базе речного порта Тольятти проведут оценку грузовой базы и возможности развития регулярной контейнерной линии. Эти и другие вопросы рассмотрели на совещании рабочей группы под председательством заместителя руководителя Росморречфлота Федора Шишлакова и с участием министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Карпова.
Конкурентными преимуществами Тольятти является расположение рядом с крупнейшей частью Куйбышевской железной дороги с узловыми станциями, что позволит снизить грузонапряженность на железнодорожных подходах к морским портам Азово-Черноморского бассейна.
"С 2024 года Росморречфлот совместно с регионами начал проработку проектов транспортно-логистических комплексов на базе речных портов. Такой перегрузочный комплекс позволит увеличить перевозку грузов на Волге, разгрузит железнодорожные пути, а также обеспечит эффективное функционирование международных транспортных перевозок", — отметил Федор Шишлаков.
Для анализа объемов и номенклатуры грузов, состояния существующей портовой инфраструктуры, пропускной способности и транспортных схем создана рабочая группа, куда помимо представителей Росморречфлота и регионального правительства входят представители судоходных компаний региона.
Научным обоснованием проекта, в том числе оценкой грузовой базы, занимается отраслевой вуз Росморречфлота — Волжский государственный университет водного транспорта.
Напомним, в апреле 2025 года вопросы развития перегрузочных комплексов на базе речных портов России и их роль в повышении эффективности коридора "Север-Юг" обсудили на совещании в Самарской области под руководством помощника президента, председателя Морской коллегии Николая Патрушева.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..