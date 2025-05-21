На базе речпорта Тольятти планируют развивать регулярную контейнерную линию

В Самарской области для создания транспортно-перегрузочного комплекса на базе речного порта Тольятти проведут оценку грузовой базы и возможности развития регулярной контейнерной линии. Эти и другие вопросы рассмотрели на совещании рабочей группы под председательством заместителя руководителя Росморречфлота Федора Шишлакова и с участием министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Карпова.

Конкурентными преимуществами Тольятти является расположение рядом с крупнейшей частью Куйбышевской железной дороги с узловыми станциями, что позволит снизить грузонапряженность на железнодорожных подходах к морским портам Азово-Черноморского бассейна.

"С 2024 года Росморречфлот совместно с регионами начал проработку проектов транспортно-логистических комплексов на базе речных портов. Такой перегрузочный комплекс позволит увеличить перевозку грузов на Волге, разгрузит железнодорожные пути, а также обеспечит эффективное функционирование международных транспортных перевозок", — отметил Федор Шишлаков.

Для анализа объемов и номенклатуры грузов, состояния существующей портовой инфраструктуры, пропускной способности и транспортных схем создана рабочая группа, куда помимо представителей Росморречфлота и регионального правительства входят представители судоходных компаний региона.

Научным обоснованием проекта, в том числе оценкой грузовой базы, занимается отраслевой вуз Росморречфлота — Волжский государственный университет водного транспорта.

Напомним, в апреле 2025 года вопросы развития перегрузочных комплексов на базе речных портов России и их роль в повышении эффективности коридора "Север-Юг" обсудили на совещании в Самарской области под руководством помощника президента, председателя Морской коллегии Николая Патрушева.