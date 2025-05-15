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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" лидирует на рынке голосовых решений для бизнеса

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" снова подтвердил лидирующие позиции на рынке цифровых сервисов для бизнес-коммуникаций. Согласно данным независимого аналитического агентства "ТМТ Консалтинг", по итогам 2024 года компания остается ведущим игроком на рынке виртуальной телефонии по количеству клиентов (36%) и выступает основным поставщиком услуги "Бесплатный вызов" с самой большой номерной емкостью в кодах 8-800 и 8-804 (40%). На долю "Ростелекома" также приходится самая заметная часть от доходов в этом сегменте (34%).

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Объем российского рынка виртуальных АТС (ВАТС) в 2024 году увеличился на 16,7%, достигнув 29,4 млрд руб. Среди факторов, влияющих на его динамику, аналитики выделяют сделки слияний и поглощений. Так, одним из самых заметных событий стало присоединение к ГК "Ростелеком" компании "Манго Телеком" в марте 2024 года.

Эксперты "Ростелекома" дополнительно отмечают изменение запросов клиентов, а также растущее внимание к виртуальной АТС со стороны малого и среднего бизнеса. Важен для рыночного роста и тот факт, что виртуальная АТС становится основой развития сферы унифицированных коммуникаций, где особенно активен ретейл: его доля среди клиентов ВАТС, по данным "ТМТ Консалтинг", увеличилась до 34%. Сегодня это самый активный потребитель услуги. Также выросли доли гостиниц и ресторанов, индустрии медиа и рекламы, финансового сектора и ИТ-компаний.

На рынке услуги "Бесплатный вызов" по итогам 2024 года аналитики фиксируют общее сокращение объема на 3,1%. Несмотря на это, "Ростелеком" увеличил свои доходы на 2,4%. Это связано с ростом спроса на дополнительный функционал услуги 8-800 со стороны органов власти и крупного бизнеса, а также с активностью со стороны альтернативных операторов.

Тимофей Абраменко, директор по работе с малыми, средними предприятиями и развитию сервисов "Ростелекома": 

"Благодаря внедрению искусственного интеллекта и интеграции с другими информационными системами виртуальные АТС активно развиваются и предлагают новые сервисы: голосовые помощники, отслеживание звонков, речевую аналитику и многое другое. Сегодня это универсальный инструмент, который бизнес может адаптировать под любые задачи — от персонализации клиентского опыта до укрепления имиджа работодателя. Голосовая связь перестала быть просто средством передачи информации, превратившись в ключевой элемент современных цифровых бизнес-коммуникаций. Дальнейшее развитие функционала и усиление тренда на омниканальность неизбежно трансформируют рынок ВАТС в рынок унифицированных коммуникаций, где все каналы взаимодействия объединены в единую экосистему".

Гид потребителя

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Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

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