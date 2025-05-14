Т2 первой на телеком-рынке начисляет проценты на остаток минут и гигабайтов

T2, российский оператор мобильной связи, первым на российском рынке приумножит накопленные гигабайты и минуты клиента. Компания ежемесячно будет начислять 28% годовых на неизрасходованные остатки трафика абонентов.
Т2 выводит на новый уровень еще один свой дифференциатор — вечные минуты и гигабайты. Оператор впервые внедряет механизм начисления процентов на накопленные остатки. Аналогичное решение не предлагает ни один из крупнейших операторов в России. T2 не просто сохраняет остатки вечно, а превращает их в актив в виде дополнительных минут и гигабайтов по ставке 28% годовых.
Оператор начнет приумножать трафик абонентов открытых тарифных планов "Везде онлайн", "Мой разговор", "Мой онлайн", "Мой онлайн+", Black, Premium и "Хватит!". При своевременном внесении клиентом абонентской платы за тариф Т2 ежемесячно будет начислять процент на остаток исходя из ставки 28% годовых.
Подробности — на rate.t2.ru
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:
"Мы вновь радикально меняем подход к телеком-услугам, в этот раз превращая остатки минут и гигабайтов в реальный актив для наших абонентов. T2 станет первым оператором в России, который не просто сохраняет неиспользованный трафик, а приумножает его с доходностью 28% годовых. Это логичное продолжение нашей философии "вечных" гигабайтов и минут, которое подчеркивает приверженность Т2 к созданию уникальных, клиентоориентированных опций на телеком-рынке".
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..