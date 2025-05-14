Т2 первой на телеком-рынке начисляет проценты на остаток минут и гигабайтов

T2, российский оператор мобильной связи, первым на российском рынке приумножит накопленные гигабайты и минуты клиента. Компания ежемесячно будет начислять 28% годовых на неизрасходованные остатки трафика абонентов.

Т2 выводит на новый уровень еще один свой дифференциатор — вечные минуты и гигабайты. Оператор впервые внедряет механизм начисления процентов на накопленные остатки. Аналогичное решение не предлагает ни один из крупнейших операторов в России. T2 не просто сохраняет остатки вечно, а превращает их в актив в виде дополнительных минут и гигабайтов по ставке 28% годовых.

Оператор начнет приумножать трафик абонентов открытых тарифных планов "Везде онлайн", "Мой разговор", "Мой онлайн", "Мой онлайн+", Black, Premium и "Хватит!". При своевременном внесении клиентом абонентской платы за тариф Т2 ежемесячно будет начислять процент на остаток исходя из ставки 28% годовых.

Подробности — на rate.t2.ru

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

"Мы вновь радикально меняем подход к телеком-услугам, в этот раз превращая остатки минут и гигабайтов в реальный актив для наших абонентов. T2 станет первым оператором в России, который не просто сохраняет неиспользованный трафик, а приумножает его с доходностью 28% годовых. Это логичное продолжение нашей философии "вечных" гигабайтов и минут, которое подчеркивает приверженность Т2 к созданию уникальных, клиентоориентированных опций на телеком-рынке".