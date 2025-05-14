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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Т2 первой на телеком-рынке начисляет проценты на остаток минут и гигабайтов

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, первым на российском рынке приумножит накопленные гигабайты и минуты клиента. Компания ежемесячно будет начислять 28% годовых на неизрасходованные остатки трафика абонентов.

Фото: предоставлено T2

Т2 выводит на новый уровень еще один свой дифференциатор — вечные минуты и гигабайты. Оператор впервые внедряет механизм начисления процентов на накопленные остатки. Аналогичное решение не предлагает ни один из крупнейших операторов в России. T2 не просто сохраняет остатки вечно, а превращает их в актив в виде дополнительных минут и гигабайтов по ставке 28% годовых.

Оператор начнет приумножать трафик абонентов открытых тарифных планов "Везде онлайн", "Мой разговор", "Мой онлайн", "Мой онлайн+", Black, Premium и "Хватит!". При своевременном внесении клиентом абонентской платы за тариф Т2 ежемесячно будет начислять процент на остаток исходя из ставки 28% годовых.

Подробности — на rate.t2.ru

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

"Мы вновь радикально меняем подход к телеком-услугам, в этот раз превращая остатки минут и гигабайтов в реальный актив для наших абонентов. T2 станет первым оператором в России, который не просто сохраняет неиспользованный трафик, а приумножает его с доходностью 28% годовых. Это логичное продолжение нашей философии "вечных" гигабайтов и минут, которое подчеркивает приверженность Т2 к созданию уникальных, клиентоориентированных опций на телеком-рынке".

Гид потребителя

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Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

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