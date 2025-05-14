До конца года в Самарской области 13 сел подключат к высокоскоростному интернету и мобильной связи: список

В Самарской области по программе "Устранение цифрового неравенства 2.0" национального проекта "Экономика данных" в 2025 году будут подключено к высокоскоростному интернету 4G и мобильной связи 13 населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек.

Перечень населенных пунктов, где необходимо провести Интернет и мобильную связь стандарта 4G/LTE, был составлен на основе выбора жителей Самарской области, которые приняли участие в онлайн голосовании на портале Госуслуг осенью прошлого года. Также учитывались голоса, полученные Минцифры России по почте. Всего в голосовании приняли участие более 15 тысяч жителей региона.

Базовые станции подключаются по волоконно-оптическим линиям, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. О необходимости развития цифровизации Самарской области, в том числе, в малых населенных пунктах, ранее заявлял Губернатор Вячеслав Федорищев. В рамках программы социально-экономического развития Самарской области глава региона подчеркнул важность цифровой трансформации общества, отметив задачу устранения цифрового неравенства, как одну из приоритетных для повышения качества жизни жителей региона в эпоху цифровых технологий.

"Качество сотовой связи и доступа к сети Интернет в Самарской области только повышается. Программа "Устранение цифрового неравенства" дает возможность получать самые современные цифровые сервисы, требующие высоких скоростей передачи данных. Это позволит обеспечить в обозримой перспективе качественной связью и интернетом всю территорию Самарской области, каждый населенный пункт", — отметил заместитель председателя правительства — министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич.

Проект "Устранение цифрового неравенства 2.0" (УЦН 2.0) реализуется в Самарской области с 2021 года. В настоящее время проект реализован более чем в 130 населенных пунктах, а в период с 2025 до 2030 года будут обеспечены связью еще около 50 сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 жителей.

Населенные пункты, которые планируется подключить к высокоскоростному Интернету и мобильной связи по программе "Устранение цифрового неравенства 2.0" в 2025 году: