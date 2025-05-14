До конца года в Самарской области 13 сел подключат к высокоскоростному интернету и мобильной связи: список

В Самарской области по программе "Устранение цифрового неравенства 2.0" национального проекта "Экономика данных" в 2025 году будут подключено к высокоскоростному интернету 4G и мобильной связи 13 населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек.
Перечень населенных пунктов, где необходимо провести Интернет и мобильную связь стандарта 4G/LTE, был составлен на основе выбора жителей Самарской области, которые приняли участие в онлайн голосовании на портале Госуслуг осенью прошлого года. Также учитывались голоса, полученные Минцифры России по почте. Всего в голосовании приняли участие более 15 тысяч жителей региона.
Базовые станции подключаются по волоконно-оптическим линиям, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. О необходимости развития цифровизации Самарской области, в том числе, в малых населенных пунктах, ранее заявлял Губернатор Вячеслав Федорищев. В рамках программы социально-экономического развития Самарской области глава региона подчеркнул важность цифровой трансформации общества, отметив задачу устранения цифрового неравенства, как одну из приоритетных для повышения качества жизни жителей региона в эпоху цифровых технологий.
"Качество сотовой связи и доступа к сети Интернет в Самарской области только повышается. Программа "Устранение цифрового неравенства" дает возможность получать самые современные цифровые сервисы, требующие высоких скоростей передачи данных. Это позволит обеспечить в обозримой перспективе качественной связью и интернетом всю территорию Самарской области, каждый населенный пункт", — отметил заместитель председателя правительства — министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич.
Проект "Устранение цифрового неравенства 2.0" (УЦН 2.0) реализуется в Самарской области с 2021 года. В настоящее время проект реализован более чем в 130 населенных пунктах, а в период с 2025 до 2030 года будут обеспечены связью еще около 50 сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 жителей.
Населенные пункты, которые планируется подключить к высокоскоростному Интернету и мобильной связи по программе "Устранение цифрового неравенства 2.0" в 2025 году:
|
№
|
Наименование района
|
Наименование населенного пункта
|
1
|
Челно-Вершинский район
|
с. Кротовка
|
2
|
Исаклинский район
|
д. Два Ключа
|
3
|
д. Ганькин Матак
|
4
|
Кошкинский район
|
с. Залесье
|
5
|
д. Гранная
|
6
|
Клявлинский район
|
д. Ерыкла
|
7
|
Кинель-Черкасский район
|
с. Пустовалово
|
8
|
Похвистневский район
|
п. Сукаевка
|
9
|
Камышлинский район
|
п. Бузбаш
|
10
|
Шенталинский район
|
с. Крепость-Кондурча
|
11
|
Борский район
|
с. Большое Алдаркино
|
12
|
Красноярский район
|
п. Украинка
|
13
|
Красноярский район
|
п. Городцовка
Последние комментарии
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