Билайн и Роскосмос объединят усилия в повышении доступности связи в России

Российская спутникостроительная компания "РЕШЕТНЁВ" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") и телеком-оператор Билайн заключили соглашение о сотрудничестве. В планах — изучать возможности интеграции спутниковых систем связи с мобильной сетью Билайна и прорабатывать объединение с помощью сети Билайна наземных узлов связи. Партнерство призвано расширить зону покрытия сети и разнообразие услуг оператора, а также способствовать развитию спутниковой связи в России.

В рамках сотрудничества АО "РЕШЕТНЁВ" и Билайн развернут опытную зону, где будут изучать возможности использования спутников и других неназемных платформ для развития сети сотовой связи и передачи данных по технологиям 4G-A и 5G-NTN, разрабатывать и тестировать сценарии новых услуг. Также стороны планируют объединить территориально распределенные наземные узлы спутниковых систем связи АО "РЕШЕТНЁВ" в единую сеть для обмена данными на базе сети Билайна.

Таким образом Билайн сможет расширять зону покрытия сети и предлагать клиентам новые опции за счет подключения к спутниковой группировке. АО "РЕШЕТНЁВ", в свою очередь, получит новые наземные мощности в развитии перспективных многоспутниковых систем для обеспечения возрастающих потребностей населения в качественном и стабильном интернет-соединении.

Ко всему прочему, партнерство между двумя компаниями поможет снизить затраты на организацию и масштабирование магистральных каналов связи и послужит расширению телеком-инфраструктуры в России — в том числе там, где нет возможности проложить наземную сеть, обеспечивая технологический суверенитет РФ в неназемных коммуникациях.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

"Сотрудничество с АО "РЕШЕТНЁВ" — часть стратегии Билайна по развитию спутниковой связи в России. Во-первых, спутниковая связь — это передовое решение для обеспечения связи в труднодоступных локациях — например, в сельской местности, в горах или на море. Во-вторых, без нее невозможно дальнейшее распространение интернета вещей, беспилотного вождения, управления удаленными объектами и многих других технологий, которые традиционно ассоциируются с жизнью в будущем, и которые уже проникают в нашу повседневность. Объединяя мощности и усилия, обмениваясь информацией по исследованиям и экспериментам, мы сможем обеспечить страну качественной и доступной связью там, где она нужна, и в необходимом объеме".

Евгений Нестеров, генеральный директор АО "РЕШЕТНЁВ":

"АО "РЕШЕТНЁВ" и Билайн расширяют партнёрство, а также дополняют компетенции друг друга в реализации перспективных услуг связи. Для нас важны опыт специалистов Билайна в применении современных технологий подвижной мобильной связи, их знания стеков протоколов, стремление к передовым коммуникациям за счёт использования технологий спутниковых сетей. Сотрудничество наших компаний позволит в будущем интегрировать современные стандарты мобильной связи в спутникостроение и обеспечить качественные услуги для абонентов Билайна в России и за рубежом".