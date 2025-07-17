Телефонное мошенничество в 2025 году: как защитить себя и вернуть деньги, если попались

С каждым годом злоумышленники становятся изощреннее - схемы обмана уже давно вышли за рамки простых звонков "от имени службы безопасности". Сегодня мошенники используют не только подменные номера, похожие на "безопасные", но и методы социальной инженерии и даже дипфейк. Эксперты Билайна собрали пять простых, но работающих правил, которые помогут вам избежать неприятностей.

1. Не поддавайтесь панике

Мошенники всегда играют на эмоциях. Паника - главный союзник злоумышленника. Они могут говорить, что с вашей карты пытаются списать деньги, что на ваше имя оформлен кредит или что кто-то из близких попал в беду. Важно помнить: настоящие представители банков, операторов связи или госорганов не будут звонить и давить на вас или требовать срочного решения.

Если вы слышите в трубке фразы вроде "мы звоним из Госуслуг", "действовать нужно прямо сейчас" или "иначе будет хуже" - это повод немедленно прекратить разговор.

2. Не сообщайте личные данные

Никогда не называйте по телефону:

номер банковской карты и CVV-код,

коды из СМС,

пароли от личных кабинетов и Госуслуг,

паспортные данные.

Даже если вам звонит якобы "ваш оператор связи" или "специалист службы безопасности банка". Настоящие сотрудники таких данных не запрашивают.

3. Не переходите по ссылкам от незнакомцев и не устанавливайте ПО по просьбе звонящего

Популярная схема последних лет - "защита от мошенников" через установку приложений удаленного доступа. На деле это не защита, а способ для злоумышленника получить прямой доступ к вашему устройству. Никакие "официальные" службы никогда не будут просить вас установить стороннее ПО.

Помните: предложение "установить защитное приложение" - это уже мошенничество.

Не забывайте, что вредоносное ПО может попасть на ваше устройство и через ссылку или файл от незнакомца или даже от знакомого. Не открывайте ссылки и файлы, полученные от неизвестных абонентов. А к неожиданным просьбам знакомых проголосовать за них на каких-то неизвестных ресурсах отнеситесь с осторожностью и не спешите выполнять такие просьбы - сначала убедитесь, что сообщение действительно отправлено вашим другом или близким, а не мошенником.

4. Проверяйте, кто вам звонит

Уже давно звонки с официальных номеров можно маркировать. Например, у Билайна все звонки поддержки идут с номера 0611, и на экране отображается имя бренда и эмодзи пчелки - благодаря технологии "Этикетка".

Если у вас вызывает сомнение номер, с которого поступил звонок, - завершите разговор и перезвоните на официальный номер, указанный на сайте компании. Не уточняйте информацию в том же звонке - это может быть ловушка.

Чтобы минимизировать риск диалога с мошенником, стоит настроить функции безопасности в мессенджерах и ограничить прием звонков от неизвестных номеров, а также запретить незнакомцам добавлять вас в групповые чаты. Кроме того, абоненты Билайна могут включить бесплатную защиту от спама и звонков мошенников в популярных мессенджерах непосредственно в приложении оператора, в сервисе "Моя безопасность".

5. Доверяйте себе, а не голосу в телефоне

Даже если вам звонит человек с "правильной" интонацией и использует "нужные" термины - это ничего не значит. У мошенников есть доступ к открытым базам данных, они умеют манипулировать. Думайте критически. Если есть малейшее подозрение - завершите разговор. Для проверки информации всегда перезванивайте, и не в мессенджере, а по официальному каналу связи организации.

Что делать, если вы все-таки попались

1. Немедленно свяжитесь с банком. Заблокируйте карту или переводы.

2. Если вы абонент Билайна, позвоните по короткому номеру 0611. Вас оперативно соединят со специалистом группы быстрого реагирования, которая работает с ситуациями мошенничества. Там расскажут, что произошло, помогут минимизировать негативные последствия, подать необходимые заявления и т.д.

3. Обратитесь в полицию. Чем быстрее - тем выше шанс вернуть деньги и зафиксировать преступление.

Можно ли вернуть деньги

В случае потерь от телефонного мошенничества, если вы заранее подключили PRO-версию "Виртуального помощника" Билайна, в которую входит "Страховка от мошенников", вы можете рассчитывать на компенсацию.

Это простой и понятный инструмент:

оформляется за пару кликов в приложении или на сайте;

помогает тем, кто стал жертвой, почувствовать поддержку и восстановить часть утраченного, выплаты до 25000 рублей практически гарантированы;

работает по понятному сценарию: зафиксировать факт, сообщить оператору, подать заявление - для этого достаточно двух документов, поданных непосредственно в приложении мобильного оператора.

В Билайне безопасность клиентов - приоритет. Но даже при всех системных мерах и технологиях невозможно полностью исключить человеческий фактор. Поэтому чем больше людей знают правила и умеют отличать полезный звонок от мошенническог, тем безопаснее будет для всех.

Если вы сомневаетесь - лучше не отвечайте. А если уже ответили и почувствовали подвох - просто повесьте трубку. Иногда это лучший способ защитить свои данные и деньги.