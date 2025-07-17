16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
5 идей, как использовать смартфон в отпуске, кроме классных фото Телефонное мошенничество в 2025 году: как защитить себя и вернуть деньги, если попались Т2 запустила безлимит на мессенджер MAX В публичных Wi-Fi-сетях "Ростелекома" появилась авторизация с помощью банковских ID В Билайне рассказали, как правильно пользоваться смартфоном в жару

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Телефонное мошенничество в 2025 году: как защитить себя и вернуть деньги, если попались

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С каждым годом злоумышленники становятся изощреннее - схемы обмана уже давно вышли за рамки простых звонков "от имени службы безопасности". Сегодня мошенники используют не только подменные номера, похожие на "безопасные", но и методы социальной инженерии и даже дипфейк. Эксперты Билайна собрали пять простых, но работающих правил, которые помогут вам избежать неприятностей.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

1. Не поддавайтесь панике

Мошенники всегда играют на эмоциях. Паника - главный союзник злоумышленника. Они могут говорить, что с вашей карты пытаются списать деньги, что на ваше имя оформлен кредит или что кто-то из близких попал в беду. Важно помнить: настоящие представители банков, операторов связи или госорганов не будут звонить и давить на вас или требовать срочного решения.

Если вы слышите в трубке фразы вроде "мы звоним из Госуслуг", "действовать нужно прямо сейчас" или "иначе будет хуже" - это повод немедленно прекратить разговор.

2. Не сообщайте личные данные

Никогда не называйте по телефону:

  • номер банковской карты и CVV-код,
  • коды из СМС,
  • пароли от личных кабинетов и Госуслуг,
  • паспортные данные.

Даже если вам звонит якобы "ваш оператор связи" или "специалист службы безопасности банка". Настоящие сотрудники таких данных не запрашивают.

3. Не переходите по ссылкам от незнакомцев и не устанавливайте ПО по просьбе звонящего

Популярная схема последних лет - "защита от мошенников" через установку приложений удаленного доступа. На деле это не защита, а способ для злоумышленника получить прямой доступ к вашему устройству. Никакие "официальные" службы никогда не будут просить вас установить стороннее ПО.

Помните: предложение "установить защитное приложение" - это уже мошенничество.

Не забывайте, что вредоносное ПО может попасть на ваше устройство и через ссылку или файл от незнакомца или даже от знакомого. Не открывайте ссылки и файлы, полученные от неизвестных абонентов. А к неожиданным просьбам знакомых проголосовать за них на каких-то неизвестных ресурсах отнеситесь с осторожностью и не спешите выполнять такие просьбы - сначала убедитесь, что сообщение действительно отправлено вашим другом или близким, а не мошенником.

4. Проверяйте, кто вам звонит

Уже давно звонки с официальных номеров можно маркировать. Например, у Билайна все звонки поддержки идут с номера 0611, и на экране отображается имя бренда и эмодзи пчелки - благодаря технологии "Этикетка".

Если у вас вызывает сомнение номер, с которого поступил звонок, - завершите разговор и перезвоните на официальный номер, указанный на сайте компании. Не уточняйте информацию в том же звонке - это может быть ловушка.

Чтобы минимизировать риск диалога с мошенником, стоит настроить функции безопасности в мессенджерах и ограничить прием звонков от неизвестных номеров, а также запретить незнакомцам добавлять вас в групповые чаты. Кроме того, абоненты Билайна могут включить бесплатную защиту от спама и звонков мошенников в популярных мессенджерах непосредственно в приложении оператора, в сервисе "Моя безопасность".

5. Доверяйте себе, а не голосу в телефоне

Даже если вам звонит человек с "правильной" интонацией и использует "нужные" термины - это ничего не значит. У мошенников есть доступ к открытым базам данных, они умеют манипулировать. Думайте критически. Если есть малейшее подозрение - завершите разговор. Для проверки информации всегда перезванивайте, и не в мессенджере, а по официальному каналу связи организации.

Что делать, если вы все-таки попались

1. Немедленно свяжитесь с банком. Заблокируйте карту или переводы.

2. Если вы абонент Билайна, позвоните по короткому номеру 0611. Вас оперативно соединят со специалистом группы быстрого реагирования, которая работает с ситуациями мошенничества. Там расскажут, что произошло, помогут минимизировать негативные последствия, подать необходимые заявления и т.д.

3. Обратитесь в полицию. Чем быстрее - тем выше шанс вернуть деньги и зафиксировать преступление.

Можно ли вернуть деньги

В случае потерь от телефонного мошенничества, если вы заранее подключили PRO-версию "Виртуального помощника" Билайна, в которую входит "Страховка от мошенников", вы можете рассчитывать на компенсацию.

Это простой и понятный инструмент:

  • оформляется за пару кликов в приложении или на сайте;
  • помогает тем, кто стал жертвой, почувствовать поддержку и восстановить часть утраченного, выплаты до 25000 рублей практически гарантированы;
  • работает по понятному сценарию: зафиксировать факт, сообщить оператору, подать заявление - для этого достаточно двух документов, поданных непосредственно в приложении мобильного оператора.

В Билайне безопасность клиентов - приоритет. Но даже при всех системных мерах и технологиях невозможно полностью исключить человеческий фактор. Поэтому чем больше людей знают правила и умеют отличать полезный звонок от мошенническог, тем безопаснее будет для всех.

Если вы сомневаетесь - лучше не отвечайте. А если уже ответили и почувствовали подвох - просто повесьте трубку. Иногда это лучший способ защитить свои данные и деньги.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5wvrWvu

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Гид потребителя

Последние комментарии

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3