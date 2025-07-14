Жителям Самарской области доступен предзаказ на новые модели Samsung Galaxy от МТС

Цифровая экосистема МТС первой в России представила складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, а также линейку носимых устройств Samsung Galaxy Watch. Предзказ для жителей Самарской области на новинки уже открыт и продлится до 21 июля.

Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 — это самые тонкие складные устройства бренда с поддержкой умного ИИ-помощника Galaxy AI и продвинутой камеры с алгоритмами Pro Visual для мобильной фотографии, которые помогают пользователям на всех этапах создания контента. Galaxy Z Flip7 FE — новая модель по более доступной цене, рассчитанная на тех, кто только хочет попробовать складной смартфон.

Линейка Z Fold7 доступна в трех цветах — синем, сером и чёрном, линейка Z Flip7 представлена в чёрном, синем и коралловом цветах, а Z Flip7 FE — в чёрном и белом. На все смартфоны действует рассрочка 0-0-24 и скидка до 27 тыс. рублей в период предзаказа. Продажи новинок начнутся с 22 июля.

"Samsung уверенно сохраняет лидерство на рынке складных смартфонов — на бренд приходится 57% в штуках и 54% в деньгах от всех продаж в этом сегменте. Мы ожидаем высокий интерес к новым складным моделям Samsung уже на этапе предзаказа. С каждым годом они привлекают всё более широкую аудиторию за счёт того, что линейка смартфонов становится технологичнее и прочнее", — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Всего в первом полугодии 2025 года на российском рынке смартфонов было продано 43 тыс. складных устройств на сумму 4,5 млрд рублей, что больше на 36% в штуках и на 35% в деньгах по сравнению с январём — июнем 2024 года.

Вместе с основной моделью компания также представила Galaxy Z Flip7 FE — более доступную версию с теми же ключевыми преимуществами: большим Flex экраном, камерой 50 МП и поддержкой персонализированных AI-сценариев. Samsung усилила меры безопасности: данные AI-приложений хранятся в изолированной среде с помощью технологии KEEP, поддерживается квантово-устойчивое шифрование, а обновлённая Knox Matrix обеспечивает дополнительную защиту всей экосистемы Galaxy.

Специальная стоимость смартфонов в МТС в период предзаказа:

Samsung Galaxy Z Fold7 12/256Gb — 148 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Fold7 12/512Gb — 166 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Fold7 16/1Tb — 192 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Flip7 12/256Gb — 91 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Flip7 12/512Gb — 99 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 8/128Gb — 69 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 8/256Gb — 79 990 рублей.

Стоимость носимых устройств в МТС:

Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 47 mm — 44 990 рублей;

Samsung Galaxy Watch8 Classic 46 mm — 36 990 рублей;

Samsung Galaxy Watch8 LTE 44 mm — 28 490 рублей;

Samsung Galaxy Watch8 LTE 40 mm — 25 990 рублей.