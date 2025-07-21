АО "Федеральная пассажирская компания" внедрила "Цифровую систему управления" с помощью Т1

АО "Федеральная пассажирская компания", национальный железнодорожный перевозчик в дальнем следовании, завершила проект по внедрению "Цифровой системы управления".
В основе новой системы лежит корпоративное хранилище данных (КХД). Внедрение позволило компании цифровизировать подготовку управленческой отчетности, снизить объем ручных операций и создать основу для дальнейшего применения решений с использованием технологий искусственного интеллекта.
Одним из технологических партнеров по построению хранилища данных выступил ИТ-холдинг Т1, который обладает большим опытом в разработке КХД и систем поддержки принятия решений. Стороны совместно разработали оптимальное технологическое решение с учетом особенностей ИТ-ландшафта заказчика, внедрение новых систем и обучение работе с ними.
"Цифровая система управления" предоставила топ-менеджменту АО "ФПК" возможность автоматизированно получать актуальные данные для принятия стратегических решений.
В перспективе применение ИИ-решений обеспечит более оперативную и точную обработку больших объемов данных.
"Искусственный интеллект меняет транспортную отрасль, 33% предприятий уже отмечают существенное ускорение процессов от его применения. Сейчас команда Т1 ИИ тестирует несколько ИИ-помощников для различных задач Федеральной пассажирской компании. Мы рады, что современные технологии и наш опыт способствуют цифровой трансформации крупнейшего оператора железнодорожных пассажирских перевозок", — отметил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1).
"Внедрение "Цифровой системы управления" в АО "ФПК" заложило фундамент новой концепции работы с данными, объединив на единой платформе процессы хранения, анализа и использования информации, а также обеспечив централизованное формирование отчетности и развитие продвинутой аналитики для поддержки стратегических управленческих решений", — отметил Денис Кучинский, заместитель генерального директора АО "ФПК".
Ранее на ПМЭФ-2024 ИТ-холдинг Т1 и АО "ФПК" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Цель партнерства — совместная разработка и внедрение цифровых сервисов, основанных на отечественных технологиях ИИ и анализа больших данных, с целью повышения эффективности бизнес-процессов в транспортной отрасли.
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение