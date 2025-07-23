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Тpебyют наши глаза: в сериале "Дети перемен" для онлайн-кинотеатров Wink.ru и START появились новые герои

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Продолжаются съемки второго сезона криминальной драмы "Дети перемен" (18+) режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой для онлайн-кинотеатров Wink.ru и START. На съемочной площадке в Москве появились новые герои, которых сыграют Константин Плотников, Данила Стеклов и Мариэтта Цигаль-Полищук.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Фото со съемок. Копирайт — Wink.ru и START.

Во втором сезоне Флора (Виктория Исакова) больше не простой водитель троллейбуса — теперь она главарь группировки, контролирующей успешный незаконный бизнес. Но роскошный загородный дом, охрана и бронированный автомобиль не спасают ее семью от распада: Руслан (Хетаг Хинчагов) отдаляется, Петр (Слава Копейкин) ненавидит мать, и только Юра (Макар Хлебников) не оставляет попыток воссоединить и помирить родных.

Теперь Флору окружает множество новых людей, но ближе всего она подпускает Джина (Константин Плотников, ранее снимался в сериалах "Король и Шут", "Государь") — он ее правая рука, готовый исполнить любое распоряжение. Густая челка, длинные волосы, черная кожанка и блестящий мотоцикл — неудивительно, что Лаша (Руслан Братов), который так и не восстановился полностью после нападения, начинает ревновать Флору.

Константин Плотников, актер:

"Я посмотрел первый сезон сразу, как узнал о кастинге во второй. Посмотрел взахлеб и начал сильно волноваться — теперь было что терять. Мне крайне интересна команда проекта и хотелось с ними поработать. К моему счастью, все сложилось. Мой герой, как и я, любит играть в покер, но, в отличие от меня, ему сложно остановиться. Он по-настоящему крутой мужик, но судьба все время проверяет его на прочность. Неотъемлемая часть Джина — его мотоцикл. При подготовке к съемкам не обошлось без просмотра "Дикаря" с Марлоном Брандо, "Харлей Девидсон и ковбой Марльборо" с Микки Рурком и "Беспечного ездока" с Питером Фонда. Я брал уроки вождения мотоцикла, и знаете, что самое страшное? Мне это невероятно понравилось!"

Разгар 90-х все еще пахнет дурманящей свободой: в мире "Детей перемен" мы увидим тех, кто пользуется моментом по полной. Одного из таких героев играет Данил Стеклов ("Трасса", "Аутсорс"), которого зрители, возможно, не сразу узнают в ярком образе: с усами, татуировками, в модных очках и со зловещей улыбкой. Его герою есть за что мстить семье Флоры — и его ничто не остановит.

Данил Стеклов, актер:

"Я давно хотел поработать с Любой Львовой и Сергеем Тарамаевым, еще с того момента, как посмотрел их фильм "Зимний путь". И вот моя мечта осуществилась. Мы вместе обсуждали персонажа, его характер, поведение — и образ получился очень классным и ярким. У меня интересный грим, усы, татуировки, броская одежда и бижутерия, характерная для "братков" 90-х".

Мариэтта Цигаль-Полищук ("Раневская", "Метод уборщицы") сыграет родную сестру Флоры, Настю, с которой та не виделась 15 лет.

Мариэтта Цигаль-Полищук, актриса:

"Героиня у меня простая баба, но хитрая и, скажем так, сильно неравнодушная к противоположному полу. Спустя много лет приехала наладить отношения с сестрой, но, конечно, мотив у нее абсолютно корыстный. Хочу сказать, что работать на площадке "Детей перемен" — огромное удовольствие. Сергей и Люба создали вокруг себя атмосферу сотворчества и кайфа и собрали прекрасную компанию".

Впрочем, это не все новые персонажи второго сезона. Зрителям также предстоит познакомиться с героями Алины Дуловой ("Родители родителей", "Бедные смеются, богатые плачут"), Глафиры Глазуновой ("Престиж"), Валентина Анциферова ("Черная весна") и Игоря Черневича ("Комбинация", "Крутая перемена", "Лада Голд").

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