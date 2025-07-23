Т2 и Альфа-Банк упростят процедуру верификации для иностранцев

T2, российский оператор мобильной связи, совместно с Альфа-Банком запустил пилотный проект по приему биометрии иностранных граждан в салоне связи. Инициатива направлена на упрощение процедуры подключения иностранцев после введения новых требований со стороны регулятора. Пилот продлится в течение нескольких месяцев, после чего последуют оценка результатов и решение о масштабировании проекта на розничную сеть оператора.
Т2 и Альфа-Банк договорились об открытии дополнительного офиса банка на базе салона связи для упрощения верификации иностранных граждан. В совмещенной точке продаж будет происходить сбор биометрии, регистрация данных в Единой биометрической системе (ЕБС) — на стороне банка, а также подключение SIM-карты с подтверждением данных в ЕБС — на стороне оператора. Для прохождения процедуры у клиента должен быть подтвержденный аккаунт на "Госуслугах".
Объединение связано с новыми требованиями законодательства, согласно которым оформление SIM-карт иностранными гражданами возможно только после сдачи биометрических данных. Пилотный проект запущен в салоне Т2 в Москве на улице Красного маяка. Тестирование займет не более трех месяцев, после чего специалисты обеих компаний примут решение о дальнейшем развороте партнерства на другие точки продаж оператора.
Инициатива позвонит Альфа-Банку реализовывать финансовые продукты на существующем трафике оператора, а Т2 — существенно сократить затраты на оформление договора об оказании услуг связи.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..