Т2 и Альфа-Банк упростят процедуру верификации для иностранцев

T2, российский оператор мобильной связи, совместно с Альфа-Банком запустил пилотный проект по приему биометрии иностранных граждан в салоне связи. Инициатива направлена на упрощение процедуры подключения иностранцев после введения новых требований со стороны регулятора. Пилот продлится в течение нескольких месяцев, после чего последуют оценка результатов и решение о масштабировании проекта на розничную сеть оператора.

Т2 и Альфа-Банк договорились об открытии дополнительного офиса банка на базе салона связи для упрощения верификации иностранных граждан. В совмещенной точке продаж будет происходить сбор биометрии, регистрация данных в Единой биометрической системе (ЕБС) — на стороне банка, а также подключение SIM-карты с подтверждением данных в ЕБС — на стороне оператора. Для прохождения процедуры у клиента должен быть подтвержденный аккаунт на "Госуслугах".

Объединение связано с новыми требованиями законодательства, согласно которым оформление SIM-карт иностранными гражданами возможно только после сдачи биометрических данных. Пилотный проект запущен в салоне Т2 в Москве на улице Красного маяка. Тестирование займет не более трех месяцев, после чего специалисты обеих компаний примут решение о дальнейшем развороте партнерства на другие точки продаж оператора.

Инициатива позвонит Альфа-Банку реализовывать финансовые продукты на существующем трафике оператора, а Т2 — существенно сократить затраты на оформление договора об оказании услуг связи.