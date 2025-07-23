Абоненты Т2 могут обменять минуты и Гб на поездки по платным трассам сети "Автодор"

T2, российский оператор мобильной связи, вновь расширяет возможности обмена неизрасходованного трафика. Теперь минуты и гигабайты можно обменять на оплату поездок по сети "Автодор" — трассам М-4 "Дон", М-11 "Нева" и М-12 "Восток" из Москвы в другие регионы в южном, северном и восточном направлениях.

Т2 продолжает развивать центр обмена минут и гигабайтов. Новое предложение особенно актуально для любителей автопутешествий. Оператор открывает возможность превращать неизрасходованный трафик в реальные километры пути. За 500 минут или 30 Гб абонент может пополнить лицевой счет транспондера T-pass на 500 рублей для оплаты проезда по всем платным трассам "Автодора".

Обменять минуты и гигабайты на комфортные поездки можно в мобильном приложении Т2 или на сайте оператора. Для этого абоненту необходимо иметь транспондер T-pass, который привязан к личному кабинету "Автодор". Чтобы пополнить лицевой счет, нужно выбрать оффер "Платные дороги" в разделе "Управление Гб и минутами" и указать PAN-номер транспондера.

T2 непрерывно улучшает условия для автомобильных путешествий собственных абонентов. Компания обеспечивает качество голосовой связи и высокую скорость мобильного интернета даже на многокилометровых маршрутах. В прошлом году оператор первым обеспечил связью новый участок платной трассы М-4 "Дон", покрыл сетью LTE скоростную трассу М-12 "Восток" и развил башенную инфраструктуру на М-4 и М-11.