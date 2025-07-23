Абоненты Т2 могут обменять минуты и Гб на поездки по платным трассам сети "Автодор"

T2, российский оператор мобильной связи, вновь расширяет возможности обмена неизрасходованного трафика. Теперь минуты и гигабайты можно обменять на оплату поездок по сети "Автодор" — трассам М-4 "Дон", М-11 "Нева" и М-12 "Восток" из Москвы в другие регионы в южном, северном и восточном направлениях.
Т2 продолжает развивать центр обмена минут и гигабайтов. Новое предложение особенно актуально для любителей автопутешествий. Оператор открывает возможность превращать неизрасходованный трафик в реальные километры пути. За 500 минут или 30 Гб абонент может пополнить лицевой счет транспондера T-pass на 500 рублей для оплаты проезда по всем платным трассам "Автодора".
Обменять минуты и гигабайты на комфортные поездки можно в мобильном приложении Т2 или на сайте оператора. Для этого абоненту необходимо иметь транспондер T-pass, который привязан к личному кабинету "Автодор". Чтобы пополнить лицевой счет, нужно выбрать оффер "Платные дороги" в разделе "Управление Гб и минутами" и указать PAN-номер транспондера.
T2 непрерывно улучшает условия для автомобильных путешествий собственных абонентов. Компания обеспечивает качество голосовой связи и высокую скорость мобильного интернета даже на многокилометровых маршрутах. В прошлом году оператор первым обеспечил связью новый участок платной трассы М-4 "Дон", покрыл сетью LTE скоростную трассу М-12 "Восток" и развил башенную инфраструктуру на М-4 и М-11.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..